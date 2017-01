D66 viert feest in 'thuisstad' mét zijn leider

Daar was ie dan weer eens. De absolute leider van D66, Alexander Pechtold, werd gisteren door de leden van de partij als een geliefde coryfee verwelkomd. Hij bezocht de nieuwjaarsborrel van de democraten in Utrecht, waar en passant ook het 50-jarig bestaan de van de partij in de stad werd gevierd.

Het begint traditie te worden voor Pechtold om de stad Utrecht te bezoeken tijdens of vlak voor een verkiezingscampagne. Utrecht is, sinds de monsterzege van de democraten bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, een D66-bolwerk. Met 13 van de 45 zetels in de raad is de wil van D66 wet. Iets waar Pechtold best een beetje jaloers op is. ,,De fractie in deze stad is groter dan de fractie die ik mag leiden.''

Maar zijn vaste voornemen is om daar - op de kop af twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen - verandering in te brengen. ,,We zijn al jarenlang de grootste progressieve partij'', zei hij in zijn speech. ,,Dit hopen we in maart ook weer te realiseren. En ja, ook ik wil premier worden'', zo zweepte hij de partijleden even in een jubelstemming op.

Groentjes

Quote De fractie in deze stad is groter dan de fractie die ik mag leiden Alexander Pechtold Voorafgaand aan de borrel was er voor de 'groentjes', vrijwilligers die zich hebben aangemeld, een campagnebriefing. Zo werden er met hen campagnevaardigheden geoefend, het zogenoemde canvassen of deur-aan-deur-campaigning. ,,Er waren zo'n veertig vrijwilligers die hier op afkwamen'', zegt politiek assistent en voorlichter Sander van de Wolfshaar. ,,We hebben ze allemaal laten oefenen. Want wat zeg je als bijvoorbeeld een PVV-stemmer de deur opendoet? Of wat doe je als er iemand opendoet die D66 stemt?''

D66 fractievoorzitter Klaas Verschuure heeft zijn agenda leeggeveegd voor de campagne de komende weken. Dat hij in Utrecht een reputatie hoog te houden heeft, ervaart hij niet als extra druk. ,,We scoren standaard goed in Utrecht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen waren we bijna op elk stembureau de grootste. Dat willen we natuurlijk weer.''

Sienot