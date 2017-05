D66 wil wethouder in college Driebergen

D66 wil nog voor het zomerreces een eigen wethouder in het college van Driebergen. Met een vervanger voor de afgetreden Jan Willem van Dongen is het gemeentebestuur dan weer compleet.

Donderdagavond spreekt de raad over de vervanging van Van Dongen. De wethouder legde een paar weken geleden zijn functie neer. Door omstandigheden in de privésfeer is hij gestopt. Van Dongen was de afgelopen drie jaar wethouder financiën, personeel & organisatie, ICT en recreatie & toerisme. Vorig jaar was hij ook al enige tijd uit de running vanwege privéomstandigheden.

Op dit moment is de discussie of het college met drie wethouders de periode tot aan de verkiezingen in maart van 2018 afmaakt of dat er toch een vervanger moet komen. D66-fractievoorzitter Hugo Prakke wil graag een nieuwe wethouder. ,,En dan niet iemand van buiten die een paar maanden nodig om zich in te werken. Dat heeft weinig zin. Het moet iemand zijn die op de hoogte is van het gemeentelijke apparaat.''

VVD-voorman Ron Jorg vraagt zich af of een vierde wethouder voor de laatste periode nog wel nodig is. ,,We willen graag weten wat er nog op het lijstje van Van Dongen stond. En we willen weten of het college nog een vierde collega wil hebben. Het gaat om een relatief korte periode. Dit is een breed gedragen standpunt in de raad.''

De portefeuille van Van Dongen wordt tijdens zijn afwezigheid verdeeld over de andere wethouders Gerrit Boonzaaijer, Hans Nijhof en Henk Veldhuizen. Boonzaaijer heeft de belangrijke post financiën gekregen. Omliggende gemeenten als Zeist en en De Bilt, hebben ook vier wethouders. Het veel kleinere Rhenen (ongeveer 20.000 inwoner) heeft er ook vier, maar in Wijk bij Duurstede zijn het er drie.

Prakke wijst naar de afspraak in 2014. ,,Toen ging de raad akkoord met vier wethouders. Dat was voor een periode van vier jaar. Als de raad een ander aantal wil, moet het dat besluit terugdraaien. Wij vinden het als partij erg wenselijk dat we een wethouder mogen leveren. Ook richting de verkiezingen van volgend jaar is een eigen wethouder belangrijk. Iemand die de kar trekt.''