Daar waar toezicht is, blijft het stil

De laatste drie uren van het oude jaar zijn ingegaan. Abdullah Chami (72) had traditioneel thuis met familie oud en nieuw kunnen vieren. Op verzoek van de gemeente fietst hij deze kille avond in een fluorescerend geel hesje in zijn buurt rondom de Taagdreef en Camera Obscuradreef, niet ver van grootwinkelcentrum Overvecht.

,,We willen het hier rustig houden'', vertelt hij in een ontmoetingsruimte die een woningcorporatie ter beschikking heeft gesteld. ,,Ik ken hier veel mensen. We letten goed op. Jongens willen nog wel eens vandalisme plegen. Ik ben niet bang en als het nodig is sturen we ze weg.''

Getooid in een geel hesje en met een blusser maakt Abdullah Chami zijn ronde.

De actie wordt gecoördineerd door de gemeente. In koppels van twee fietsen en wandelen zestien vrijwilligers een route door de wijk. Een aantal van hen heeft eerder een sociale rol gehad als buurtvader. Van de politie en brandweer hebben ze trainingen gehad in de-escalerend gedrag en het bestrijden van kleine brandjes. Daartoe hebben ze kleine blusapparaten bij zich.

Tot nu toe is het rustig, constateert Chami tevreden. ,,Maar hier wonen ook veel studenten. Je weet niet wat er gebeurt als ze die een biertje te veel op hebben.''

Een paar honderd meter verderop, waar geen vrijwilligers patrouilleren, gaat het even na half elf mis. Aan de La Bohèmedreef smeult een auto. Ruit ingetikt, vuurwerk naar binnen gegooid. Vloekend komt de eigenaar in badjas aangelopen vanuit zijn flat. Even later volgen vrouw en drie jonge kinderen. Beteuterd kijken ze hoe de brandweer nablust.

Quote Het is zo zonde van het geld. Ik vind het heel erg voor dit gezin. Buurtbewoonster Een behulpzame buurtbewoonster vangt de vrouw en kinderen in haar huiskamer op. ,,Dit is het enige dat ik voor ze kan doen. Waar gáát dit over?'', verzucht ze. ,,Het is zo zonde van het geld. Ik vind het heel erg voor dit gezin. We hadden expres de gordijnen open, maar we hebben niets gezien.'' Ook haar man schudt zijn hoofd. ,,Een agent vertelde me dat ze met 180 man in de stad paraat staan. Maar wat kun je doen? Het is een kat-en-muisspel.'' Een andere buurman verplaatst voor de zekerheid een fiets vanuit de voortuin naar binnen.

Rustiger

Ook rondom winkelcentrum Overkapel staan vrijwilligers op straat. Ze houden groepjes jongeren in de gaten die rondhangen en vuurwerk afsteken. Een buurtbewoner, geboren en getogen in Utrecht, ziet het tafereel vol bewondering aan. ,,Chapeau voor deze mensen en de politie. Het was dit jaar al rustiger en dat zie je nu ook.''

Toch mag de politie nog strenger optreden, vindt hij. Er klinkt een grote ontploffing, terwijl agenten door de straat rijden. ,,Kijk maar. Je weet dat het illegaal vuurwerk is. Pak ze maar op.''

Een melding van een autobrand, nu op de Orthellodreef. Dat ligt vlak buiten het surveillancegebied van de vrijwilligers. Een omwonende loodst de aanrijdende brandweer naar de goede plek. Ze had even daarvoor twee jongens zien wegrennen. Een dag eerder woedde op bijna precies dezelfde plek brand in een scooter, zegt ze.

Een andere vrouw vermoedt dat de eigenaar kort daarvoor op wintersport is vertrokken. ,,Als hij terugkomt, heeft hij geen auto meer'', zegt ze somber.

2017 begint. De brandweermannen en -vrouwen doen hun helmen af, leggen de brandblussers neer en omhelzen elkaar. Een agent geeft toegestroomde buurtbewoners een hand. Twee jongens met capuchons op een scooter rijden langzaam voorbij. Zouden die..., mompelt een buurvrouw.

De omgeving van de Theemsdreeef vormde vorig jaar de grootste probleemplek in Overvecht. Na opstootjes en bedreigingen werden toen zeventien jongeren aangehouden. Als antwoord plaatste de gemeente vorige week mobiele camera's. De politie rijdt veelvuldig rond en burgervrijwilligers zijn prominent present rondom het winkelcentrumpje.

Lachgas

Ook hier geen autobranden of ongeregeldheden, zegt een vrijwilliger. Groepjes jongeren vermaken zich in auto's met lachgas. De straten in de omgeving zijn uitgestorven.

Het is inmiddels twee uur en burgemeester Van Zanen bezoekt het politiebureau in de wijk tijdens een ronde door de stad. De druk op zijn schouders is deze nacht groot, gezien het grote aantal autobranden vorig jaar (37). De politiek eiste duidelijke maatregelen. Bovendien brandde er vrijdag al zes auto's uit; dat voorspelde weinig goeds.

De teller staat op dit moment op 20 in de stad. De inzet van groepen vrijwilligers in wijken die het meest gebukt gingen onder autobranden -Overvecht, Kanaleneiland en Zuilen- lijkt vruchten af te werpen, constateert Van Zanen opgelucht. ,,Mijn eerste indruk is dat het rustiger is dan vorig jaar.'' In Overvecht is de brandweer met vuurwerk bekogeld, maar grote incidenten zijn vooralsnog niet gemeld.