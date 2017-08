Daders autobranden bekend, maar geen bewijs

Enquete poll Brandstichters hebben vrij spel. Gemeente en politie moeten meer doen tegen de vele auto- en caravanbranden: Eens

Oneens Brandstichters hebben vrij spel. Gemeente en politie moeten meer doen tegen de vele auto- en caravanbranden: Eens (100%)

Oneens (0%) ,,Donderdag 29 juni om kwart over een ’s nachts gaat opeens de mobiele telefoon. We schrikken ons een ongeluk. Een bovenbuurman roept: ‘je caravan staat in brand’.



Zonder antwoord te geven sprint ik naar de weg en roep naar mijn vrouw: ‘De caravan staat in brand, bel 112’. Ik hol naar beneden en constateer dat de caravan inderdaad in lichterlaaie staat; grijp het blusapparaat uit de auto en ren naar de caravan, het blusapparaat doet niets. Ik ruk een ander blusapparaat van de muur en weet de brand te blussen. Op dat moment komt de brandweer aanrijden en doet het nabluswerk. De politie is inmiddels ook aanwezig.

Trillend op onze benen en verward staan mijn vrouw en ik naar het overblijfsel van de caravan te kijken; alles ingepakt, klaar om te vertrekken voor een korte vakantie in Luxemburg.’’

Naar de knoppen

,,Het was al snel duidelijk dat de caravan in brand was gestoken. Woede overmant je, dat er uitschot is dat niet met z’n handen van andermans spullen af kan blijven. De geplande vakantie naar de knoppen, de caravan weg, kampeeruitrusting weg, kleding weg... Na zo’n 50 in brand gestoken auto’s in Culemborg aan ons ‘de eer’ de eerste caravan te zijn.

Quote Woede overmant je, dat er uitschot is dat niet met z’n handen van andermans spullen af kan blijven Hans Kokke Die nacht wordt proces-verbaal opgemaakt. De politie meldt dat zij eigenlijk wel weet wie de daders zijn, maar niets kan ondernemen, omdat bewijs ontbreekt. Na een slapeloze nacht wordt de volgende ochtend het sporenonderzoek afgerond en wordt de caravan weggesleept. Conclusie: total loss.



Daarna begint het gestoei met de verzekering over de hoogte van de vergoeding. Bij het ophalen van mogelijk ‘bruikbare’ dierbare spullen uit de caravan blijkt dat door rookschade en indringende brandlucht van veel afscheid genomen moet worden. De schade is aanzienlijk. Financieel, maar juist ook geestelijk; ‘het doet wel wat met je’.’’

Frustratie

,,Een maand na de brand ontvangen wij bericht dat het politieonderzoek niets heeft opgeleverd en is stilgezet. Weer frustratie! Inmiddels zijn de afgelopen weken weer zo’n tien auto’s in Culemborg in vlammen opgegaan. Burgemeester Van Grootheest heeft onlangs gezegd dat aan het vinden van de brandstichters prioriteit wordt gegeven. We merken er niets van.

De angst zit er bij veel mensen goed in: in veel buurten durft men een caravan niet meer ‘s nachts aan de straat te laten staan. Autobezitters, met name in de omgeving waar de meeste branden zijn geweest, leven met de angst mogelijk het volgende slachtoffer te zijn. Dat kan toch niet!