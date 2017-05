Utrecht loopt uit voor Dafne Schippers en háár brug

,,Het is een enorme eer natuurlijk. Het is geweldig om te zien. De brug zelf is ook erg mooi'', aldus de winnares van Olympisch zilver en regerend wereldkampioen op de 200 meter sprint. Twee beveiligers moesten Schippers ontzetten om een wandeling over haar eigen brug mogelijk te maken. Continu was daar het geluid van ratelende camera’s en gillende kinderen die een selfie wilden maken met de blonde Utrechtse. Iedereen wilde iets van de enorm drukke atlete, die een paar uur vrij had kunnen maken in haar drukke schema.



Ook voor Dafnes moeder Karen van der Lugt was de drukte overrompelend. ,,Het is natuurlijk geweldig, maar ook een beetje gek. Als moeder heb ik hier totaal geen controle meer over. Anderen nemen dat over. Maar zoiets, de opening van je eigen brug, dat is natuurlijk heel gaaf. We kunnen van hier uit bijna ons eigen huis zien.''