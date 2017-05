Dafne Schippersbrug zit vurig gewenste aanbouw in de weg

Volledig scherm De Dafne Schippersbrug in Utrecht. © AD

Het is behelpen in huize Verwer, waar de drie kinderen van 5, 3 en 1 nu nog spelen tussen de eettafel en de tv-hoek in. Nu nog kan moeder Babiche het Duplo-speelgoed na het spelen zo opruimen, maar de oudste speelt tegenwoordig met Lego. ,,Dat zijn hele bouwsels die je niet zomaar uit elkaar haalt. Waar zetten we die nu nog neer?”, vraagt ze zich wanhopig af.

Een speelkamer aan de zijkant van hun hoekwoning moest uitkomst bieden. Maar het gaat niet door: de gemeente geeft de benodigde vergunning voor de uitbouw niet.

Overlast

,,Wij wonen op de hoek met de Everard Meijsterlaan, bij het begin van de fietsbrug. Ik was over die hele brug al niet gelukkig. We hebben al die tijd last gehad van werkzaamheden en hebben hier een verkeerssluis waardoor de straat eenrichtingsverkeer is geworden”, legt Babiche uit.

Maar nu is de brug, als ‘belangrijke openbare ruimte’, ook nog één van de redenen waarom de gemeente het gezin niet laat uitbouwen. De aanbouw is daarom 'stedenbouwkundig onwenselijk'. ,,Het is zó oneerlijk. Ik kon er niet van in slaap komen. Wij wonen hier nu 9 jaar en wisten toen nog niet dat de fietsbrug er zou komen. Ik had ook nooit gedacht dat die impact zou hebben op een uitbouw. Bovendien kan je de uitbouw niet eens zíen over de haag en de schutting.”

Ook zou de uitbouw niet in lijn liggen met de gevel van andere huizen in de straat, maar ook dat vindt Babiche onzin. ,,Er staan hier ook nieuwbouwwoningen, drie meter naar voren.”

Politiek

De VVD in Utrecht neemt de kwestie hoog op en gaat er schriftelijke vragen over stellen. ,,Ik heb op de brug gestaan. Ik kan me niet voorstellen dat fietsers er last van hebben. Principieel vind ik dat mensen in Utrecht moeten kunnen doorgroeien in hun eigen huis. Dat moet je niet met stedenbouwkundige argumenten over de gevellijn onmogelijk maken'', zegt fractievoorzitter Dimitri Gilissen.

De gemeente kon nog niet reageren.