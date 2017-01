William Osler, een arts uit het begin van de twintigste eeuw, zei dat longontsteking misschien wel de beste vriend van oude mensen is. Die vriend kwam maandag op bezoek en vertrok vrijdag voor het krieken van de dag. De ziekte van Parkinson had het lichaam van mijn vader veel ouder dan de 75 jaar dat het was, gemaakt.



Ik moest even wennen aan die nieuwe vriend van mijn vader, maar daarna konden we goed overweg. Hij bracht een mooi geschenk: een vredige laatste week na vijf zware jaren, waarin vooral papa weinig bespaard is gebleven.



Sterfbed

We voelden ons gedragen door het geweldige personeel en de lieve bewoners van verpleeghuis Ingelanden. Kletsend, huilend en lachend brachten mijn moeder, mijn broer en ik de week door naast het sterfbed van mijn vader. Voor het laatst samen één.



Liggend op het logeerbedje, aanschouwde ik het leven achter het raam dat gewoon doorging. De hijskranen trokken Leidsche Rijn Centrum en de Harry Potter-tentoonstelling uit de grond. Scholieren op de fiets, een brandweerauto met loeiende sirene, de voorbijrazende treinen: alles komt en gaat. In de krant stond dat mijn vader niet de enige was, die bezoek had gekregen van die ene vriend. De ziekenhuizen liggen vol.



De uitvaartman beaamt de trend. Hij is ingevlogen uit Brabant, omdat het in Utrecht zo 'druk' is.



Vingerafdruk

Of we nog een vingerafdruk willen, vraagt de uitvaartondernemer. 'Voor identiteitsfraude?' zeg ik.. 'Nee, als herinnering,' zegt hij.



Ik hoef maar in het grijnzende gezicht van mijn broer te kijken om te weten dat hij aan precies hetzelfde denkt als ik. 'Trek eens aan mijn vinger.' En we lachen net als vroeger. Wij hebben genoeg mooie herinneringen.