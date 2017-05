Dag van de Bouw: zeven leuke plekken om te gaan kijken

Altijd al eens willen kijken bij de uitbreiding van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein of de bouw van het nieuwe winkelcentrum Leidsche Rijn? Morgen kan het! Tijdens de Dag van de Bouw zijn in de regio Utrecht vijftien locaties opengesteld voor publiek. AD Utrechts Nieuwsblad zocht de zeven leukste plekken uit.

1. Stationsgebied Utrecht

In Utrecht zijn grote bouwplaatsen aan beide kanten van het station toegankelijk: het Stationsplein met daaronder de grootste fietsenstalling ter wereld aan de oostkant en de nieuwe parkeergarage onder het Jaarbeursplein. Een stukje verderop kan een kijkje genomen worden in het rijkskantoorgebouw De Knoop.

Volledig scherm Grote belangstelling voor een eerdere rondleiding in de grootste fietsenstalling in aanbouw. © Marnix Schmidt

2. Winkelcentrum Leidsche Rijn

Volledig scherm Luchtfoto van Leidsche Rijn Centrum in aanbouw, de grootste bouwplaats van Nederland. © BN Wie van hijskranen houdt, komt aan zijn trekken in Leidsche Rijn Centrum. Het centrale winkelcentrum van Utrechts nieuwste stadsdeel krijgt langzamerhand vorm, nadert zelfs al voltooiing. Volgend jaar gaat het centrum open, maar vanaf het verkoopkantoor aan de Graauwaartsingel kunnen bezoekers zich al in golfkarretjes laten rondrijden over de toekomstige winkelboulevards.

3. Spoorbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

Even verderop bouwt Prorail de tweede spoorbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. In delen is de brug vanuit een constructiewerkplaats in Schiedam aangevoerd over het Amsterdam-Rijnkanaal naar de bouwplaats vlak bij de gele Hoge Weidebrug. In het najaar wordt de nieuwe brug over het kanaal geschoven, maar de immense onderdelen zijn al te aanschouwen.

Volledig scherm Een deel van het brugdek van de nieuw aan te leggen spoorbrug bij Leidsche Rijn wordt van een ponton in het Amsterdam-Rijnkanaal de wal opgereden. © Marnix Schmidt

4. Hoogspanningsstation Breukelen

Van geheel andere orde is station Breukelen Kortrijk. Het is geen nieuwe halte voor de trein, maar een hoogspanningsstation van netbeheerder Tennet. Hier wordt vanaf de zomer het 360.000 volt net, de stroomsnelweg van Nederland, verbonden met het regionale net waar 150.000 volt op staat. Vorig najaar werd de naastgelegen snelweg A2 enkele nachten afgesloten om de transformator, het hart van het station, op zijn plek te krijgen.

Volledig scherm Impressie van het hoogspanningsstation bij Breukelen © GEM. STICHTSE VECHT

5. Tunnel in Bilthoven

In Bilthoven gaat de tunnel onder het spoor in de Leyenseweg na de zomer open. De onderdoorgang is bijna klaar en verlost Bilthoven niet alleen van de spoorwegovergang die veel Bilthovenaren gevaarlijk vonden, maar ook van de lange omleidingsroutes vanwege de bouw.

Volledig scherm De nieuwe fiets- en autotunnel aan de Leyenseweg in Bilthoven. © Koen Laureij

6. Villa De Paltz

Wie iets kleinschaliger en meer verfijnd bouwwerk wil zien kan terecht bij de restauratie van Villa De Paltz van het Herman van Veen Arts Center in Soesterberg. De villa uit 1870 wordt compleet gerestaureerd met het terugbrengen van de oorspronkelijke dakopbouw en vernieuwen van luifel en veranda. Het interieur wordt geschikt gemaakt als galerie en ontvangstruimten voor gasten.

Volledig scherm Villa De Paltz. Foto Hans Kruiswijk

7. Prinses Beatrixsluis

Megagroot is het bouwproject naast de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. Het terrein is van 10 tot 16 uur open voor het publiek. Er is een looproute uitgezet, ook langs de te verplaatsen kazemat Schalkwijkse Wetering. Te zien zijn bouwvakkers in actie, want er wordt gewoon doorgegaan met het aanleggen van de wanden van de sluiskolk. Deskundigen van Sas van Vreeswijk en Rijkswaterstaat geven informatie. Kinderen kunnen zich met kleine graafmachines uitleven in bergen zand en er is een 3D-animatie over hoe de sluis er uit komt te zien.