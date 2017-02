Dakdekker Ter H. schuift schuld van zich af in rechtbank

Hij wilde best uitleggen wat er allemaal mis is gegaan. Want inderdaad, er waren wat onbetaalde rekeningen. Maar die had wel wíllen betalen, het was geen onwil. Het lag niet aan hem.

De afgelopen jaren maakte Ter H. tientallen slachtoffers in de regio Van Bilthoven tot Loosdrecht en van Tienhoven tot Utrecht. In een eerdere strafzaak werd hij al eens tot zestien maanden cel veroordeeld. In totaal had hij toen voor meer dan 200.000 euro aan schade toegebracht.

Quote Hij heeft iemand nodig die hem begeleidt en zegt dat hij zijn werk moet afmaken. Bekende van Gerrit ter H. Die celstraf zat Ter H. nooit uit. Hij meldde zich niet bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. In tegendeel, hij ging door met het oplichten van mensen. Waarom doet Ter H. dat? ,,Hij is de moderne Tijl Uilenspiegel'', zegt een bekende van hem die veel met hem heeft samengewerkt. ,,Hij is geen slecht persoon, maar hij heeft iemand nodig die hem begeleidt en zegt dat hij zijn werk moet afmaken. Dat hij de zaken netjes moet betalen. Anders gaat het mis."

Maar toch gaat het vaak mis. ,,Dat komt omdat hij makkelijk praat. Hij lult je heel erg makkelijk ergens in", zegt een slachtoffer, die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Het begint onschuldig. Hij doet een klein klusje heel goed, waarna hij opmerkt dat ook het dak wel een beurt kan hebben."

Hij laat zijn klanten grote bedragen aanbetalen, om daarna het werk niet af te maken. Of er niet eens aan te beginnen. ,,En er is geen contact meer met hem te krijgen."

Gisteren bleek dat Ter H. de schuld van zich af blijft schuiven. Op alle vragen van de rechtbank heeft hij antwoorden, al is daar altijd het stopwoordje 'maar'. Daarmee schuift hij de schuld af op anderen. ,,Ik kon het niet eens afmaken, want mevrouwtje was nooit thuis." Of: ,,Ik had al een gedeelte betaald en hij was er tevreden mee."

Problemen

Het ligt dus niet aan Ter H., aldus Ter H. ,,Ik durf gewoon geen nee te zeggen. Daardoor rol ik steeds in de problemen." En dat is in zekere zin wel waar, zegt een bekende van hem. ,,Hij is van goede wil, maar heeft ze misschien niet helemaal op een rij. Daardoor brengt hij zich zelf steeds dieper in de problemen."

Zo diep zelfs dat toen Ter H. in januari 2016 door een arrestatieteam werd aangehouden een nepvuurwapen, een stroomstootwapen, een ploertendoder, een vlindermes en busjes traangras bij zich had. ,,Maar die waren niet van mij."

De officier van justitie achtte de excuses van Ter H. niet geloofwaardig en wil dat hij 16 maanden celstraf krijgt. Ook moet hij ruim 50.000 euro terugbetalen.