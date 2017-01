Dartskampioen Justin (16): Ik zal Van Gerwen moeten evenaren

De jonge bewoner van de wijk Lunetten won in totaal twintig toernooien in 2016, staat eerste op de wereldranglijst en werd eerder al onder meer Europees kampioen. Allemaal bij de jeugd, nog wel. Hij wordt al de nieuwe Michael van Gerwen genoemd.

Legt dat geen druk op je schouders?

"Het staat alleen maar in kranten en bladen. Die zien me veel winnen en bedenken dan zoiets. Het maakt mij niets uit.'' Moeder Miranda: "Het boeit hem niet.''

Vertel eens iets over zijn karakter?

Ma: "Justin is erg nuchter, dat is je vast al opgevallen. Altijd rustig en met beide voetjes op de vloer. Verder een doorzetter met discipline, want anders was hij niet zo ver gekomen. Humor? Droog. Heel droog.''

Hartinfarct

Op jonge leeftijd was Justin eerder een voetballer dan een darter. Bij DVSU raakt hij de ballen aardig. Fanatiek, aldus zijn moeder, en topscorer. Zijn vader Lucien was ook gek op voetbal en kon trouwens ook een aardig dartpijltje gooien. Vader en zoon zijn in die tijd veel buiten met de bal bezig. Maar dat stopt abrupt wanneer pa - als Justin 6 jaar is - plots overlijdt aan een hartinfarct.



Het voetballen verdwijnt daardoor naar de achtergrond. Justin gaat steeds vaker op zolder darten met de pijlen van zijn vader. Hij vraagt zijn moeder of er ook wedstrijden voor kinderen zijn, waarna ze in Dartcentrum Nieuwegein terechtkomen. De rest is geschiedenis. De wereldtitel die Justin op 12 januari wint, draagt hij op aan zijn vader.

Was dat een emotioneel moment?

"Niet echt. Ik kan me niet zo veel van mijn vader herinneren. Maar die titel heb ik ook een beetje voor hem gewonnen.''

Elke darter heeft een nickname. Van Barneveld is Barney, Jelle Klaasen The Cobra, en Van Gerwen heet Mighty Mike. Zou The Buddha wat voor jou zijn?

Justin haalt glimlachend zijn schouders op. Ma: "Dat komt vanzelf wel. Eigenlijk is het zo dat de mastercaller (hoofdscheidsrechter, red.) je die naam geeft. We hebben wel al gebrainstormd, maar voorlopig staat alleen zijn logo JvT op het shirt. Dat is handig in Engeland, want zijn naam is daar lastig uit te spreken.''

Je outfit dan? Er lopen bijzondere darters rond. Neem Peter Wright met zijn hanenkam.

"Ik blijf mezelf, dus reken maar niet op een hanenkam.''

Terug naar 12 januari, toen je wereldkampioen bij de jeugd werd. In het beroemde Lakeside, volle zaal, de finale. Was je zenuwachtig?

"Niet echt. Dat ben ik eigenlijk bijna nooit. Ik verloor de eerste leg en won er daarna negen...''



Ma: "Het was 3-1, 3-0 en 3-0.''



"Ik ben soms best uitbundig, maar het ging die finale eigenlijk te gemakkelijk. Ik heb niet genoeg tegenstand gehad. Dan ben je er toch minder blij mee.''



Ma: "Je was best blij hoor. Kijk het interview na afloop maar terug.''

Ik lees dat je ook in GTST hebt geacteerd?

Ma: "Daar weet hij niets van, want hij was anderhalf. Iedereen zei tegen ons: wat een leuk kindje. Ik dacht: we moeten iets doen met die grote blauwe ogen. We hebben hem ingeschreven bij een castingbureau en zodoende. Toen hij een jaar of 4 was heeft hij ook nog een rol gehad in de film Johan, daarna is zijn acteercarrière wat op de achtergrond geraakt. Eerst door het voetballen, daarna door darts.''

Wat doe je eigenlijk als je geen pijltjes gooit, Justin?

"Darten is zo ongeveer het enige wat ik doe. Elke dag 's middags een uurtje trainen en veel darts kijken op YouTube.''



Ma: "Hij leeft voor het darten.''

Op tijd op of laat naar bed?

"Liever dat laatste. Ik heb een hekel aan vroeg opstaan.''

Je zit toch nog op school?

"Ik doe mbo administratie. Maar eerlijk gezegd zou ik er het liefst meteen mee ophouden.''



Ma: "Hij is nog ruim een jaar leerplichtig. We gaan al regelmatig naar Engeland. Dan is darten en school lastig te combineren. Justin heeft een topsportstatus en school verleent alle medewerking. Dat is heel fijn.''

Wanneer werd duidelijk dat je talent had?

"Toen ik 10 was, stond ik in de finale van het Dutch Open tot 14 jaar. Dat was wel een signaal.''



Ma: "Voor die tijd moesten we een opstapje meenemen en onder het dartbord zetten, anders kon Justin zijn pijlen niet uit het bord trekken.''

Aan wie heb je veel gehad?

Justin wijst naar zijn moeder. "Zij heeft me overal naartoe gereden en alles geregeld.''

Ik bedoelde eigenlijk speltechnisch.

"Tja, dat kan mijn moeder niet zijn, want ze kan niet darten, haha.''



Ma: "Je hebt het vooral zelf gedaan, door hard te trainen.''

Was je fan van iemand? Hing er een poster van een darter aan je muur?

"Nee. Ik vind Gary Anderson, Michael van Gerwen en Darryl Fitton heel goed. Maar ik ken ze persoonlijk, dus dan ga je geen handtekening vragen.''

Moeder Miranda laat een foto van de kleine Justin zien met Gary Anderson, de Schot die onlangs van Van Gerwen verloor in de WK-finale: "Mijn man was een fan van Fitton. Hij hoorde van Luciens overlijden, vroeg of hij wat voor ons kon doen en kwam met een dartshirt met de handtekeningen van alle toppers naar ons toe. Zo is het begonnen en zijn we dat wereldje ingerold. Fitton was er ook bij toen Justin onlangs wereldkampioen werd. Hij had tranen in zijn ogen.''

Wereldkampioen worden leverde je 5.000 pond op. Is darten al werk geworden?Ma: "Dat was het grootste bedrag tot nu toe. Hij verdient een aardig zakcentje, maar een salaris is het nog niet. Zonder de hulp van zijn sponsors was dit allemaal niet mogelijk geweest.''

Je droom was winnen op Lakeside. Dat heb je op 12 januari gedaan.

"De droom was dat ik op Lakeside zou winnen bij de mannen van de bond BDO, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik wil fullprof worden en dat kan niet bij de BDO. Bij de andere bond PDC kan dat wel. Dus dan moet het op het podium van Alexandra Palace gebeuren en zal ik Van Gerwen moeten evenaren.''