Dassen gedijen prima in de provincie

De dassen hebben in de provincie Utrecht hun plek weer gevonden. De populatie is de afgelopen jaren drastisch gegroeid.

Volledig scherm Boswachter Hans Hoogewerf, 40 jaar werkzaam bij de Stichting Het Utrechts Landschap. © Rene Cazander

Volledig scherm Twee dassen.

Toen Hans Hoogewerf ruim 40 jaar geleden boswachter werd van het Utrechts Landschap, was er amper een das te vinden. ,,In de hele provincie leefden er nog drie of vier. Dat was op landgoed Einde Gooi bij Hollandsche Rading. Nu zijn dat er in onze provincie honderden.’’

Dank zij speciale buizen onder (snel)wegen (zogeheten faunapassages), heeft het grootste landroofdier van ons land in de almaar drukker wordende provincie kunnen overleven. Goed voorbeeld hiervan, aldus Hoogewerf, is de A27 tussen Hilversum en Utrecht. Deze snelweg kwam dwars door het woongebied van de das te lopen. Door onderdoorgangen aan te leggen en de dassen via dassenrasters hier naar toe te geleiden, heeft het bedreigde dier deze, belangrijke fysieke barrières veilig kunnen nemen.

Hoogewerf bekommert zich al ruim 30 jaar om het lot van de das. Hij geldt daarom als de dassenexpert van het Utrechts Landschap, beheerder van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht.

Hoogewerf werkt in het bosrijke gebied rond Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan en Den Dolder. Hier leven de meeste dassen. De boswachter constateert dat de beestjes echter steeds meer de Utrechtse Heuvelrug ontdekken, evenals het gebied rond Langbroek. Ook zijn ze redelijk verspreid richting Baarn en Loosdrecht. Dassen zijn nachtdieren en leven overdag onder de grond in bij voorkeur veilige droge gebieden.

Ze leven in familieverband in burchten en werken veel. Ze graven maar door. Hoogewerf: ,,Ze zijn erg plek gebonden. Ze zoeken niet zomaar een ander plekje op tenzij de familie op een burcht te groot wordt. Ze zijn honkvast. Het zijn dieren die zich moeilijk aan het moderne verkeer aanpassen'', aldus Hoogewerf. ,,Ze zijn eigenlijk een beetje dom gebleven. Ze lopen de mens achterna en hebben slecht zicht. Ze blijven de weg oversteken met vaak de dood als gevolg.’’

Door de afgelopen jaren de das letterlijk te volgen, heeft het Utrechts Landschap dit beschermde dier een goede dienst bewezen. ,,We houden bij waar ze worden doodgereden. Zo vinden we bijvoorbeeld de plaatsen waar ze de weg oversteken door bijvoorbeeld tijdelijk prikkeldraad laag bij de grond te spannen. Hier blijft haar aan plakken. Op die plek kunnen we dan ingrijpen.’’