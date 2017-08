De A28 dicht: kon dat maar ieder weekend

De A28 tussen Rijnsweerd en Den Dolder was dit weekend dicht. Vervelend voor de automobilisten die moesten omrijden, maar een verademing voor omwonenden en natuurliefhebbers. Inmiddels is de weg weer open.

Volledig scherm Trees van Antwerpen geniet van de rust en de natuur op landgoed Oostbroek. © Maarten Veenendaal ,,Wat een weelde. Het was nog nooit zo rustig op landgoed Oostbroek. Kan die A28 niet definitief dicht?", twitterde boswachter Joris Hellevoort een aantal weken geleden gekscherend toen de A28 ook al een weekend dicht was vanwege wegwerkzaamheden.



Die rust kan Trees van Antwerpen (69) beamen. De fotografe komt minimaal één keer per week op het landgoed langs de snelweg om de natuur in al haar schoonheid vast te leggen. Ze heeft haar lens gericht op een nest met pasgeboren meerkoetjes. ,,Je merkt het verschil in geluid meteen. Normaal hoor je constante dreunen van voorbij razend verkeer, maar nu hoor je nauwelijks iets."

Inderdaad, nauwelijks. Er is één rijbaan geopend waar af en toe plukjes verkeer met een kilometertje of 80 per uur over heen rijdt. Maar rust en stilte is sowieso een relatief begrip in een stad als Utrecht, waar altijd wel geluid wordt geproduceerd. Het is zo stil als het maar zijn kan.

Aangename verrassing

Volledig scherm Frans Vernooy woont in Zeist pal aan de A28 en geniet dit weekend van de rust op landgoed Oostbroek. © Maarten Veenendaal Die -bijna- lege snelweg is een indrukwekkend gezicht. Zien ook Dirk Jan Menger (41) en zijn zoons Jelte (10) en Hidde (2) uit Bunnik vanaf het fietsviaduct over de A28. ,,Toen wij het viaduct naderden, dacht ik al: 'hé, wat is het rustig hier'. Eenmaal op het viaduct zag ik pas dat de snelweg was afgesloten. Ik fiets wel vaker in deze omgeving en dan hoor je al van grote afstand het geraas van het verkeer. Dus dit is een aangename verrassing."



Terug naar landgoed Oostbroek, waar Zeistenaar Frans Vernooy (66) al een flinke wandeling achter de rug heeft. Hij woont pal aan de normaal gesproken razende en ronkende A28. ,,Het is zelfs zo erg dat ik alleen op zondagochtend mijn slaapkamerraam durf open te zetten. De rest van de week is het daar veel te lawaaierig voor."

Nu de kabaalmaker tijdelijk de mond is gesnoerd, dacht Vernooy: ,,Ik ga even een lekker stuk wandelen. Ik was al een poos niet meer op landgoed Oostbroek geweest, maar met deze stilte is het een verademing. Meestal ga ik naar de Botanische Tuinen toe, maar daar hoor je ook al-tijd het verkeer."

Menselijke invloeden

Volgens de meest recente geluidskaart van de gemeente Utrecht, kunnen het aantal geproduceerde decibellen op en om de A28 tot boven de 80 oplopen. Een geïmproviseerde meting met een smartphone-app geeft waardes tussen de 40 en 50 aan op landgoed Oostbroek. Dat is toch wel een plezierig verschil. Vernooy filosofisch: ,,Zie nog maar eens een plek in Nederland te vinden waar geen menselijke invloeden te zien zijn. Overal zie je wel een elektriciteitsmast of een flatgebouw bovenuit torenen. Of een snelweg voorbijrazen. Dan is dit stukje groen een oase van rust. Dit weekend tenminste."