De allerleukste koffiedate die ik in jaren heb gehad

Dat ging zo. Achter mij stond een lange oudere heer met een ontzettend prethoofd en gloeiende winterwangen. Dat was weer eens wat anders dan de gebruikelijke vermoeide moeder met een peuter met een groene snottebel en een afgekloven krentenbol en nog een huilende baby in de kinderwagen.



Hij zei ,,Ben jij het echt?'' En ik zei: Ja, ik geloof het wel. ,,Jij bent toch Marieke van die stukjes in de krant. Kom je een keer koffie bij me drinken? Ik heb veel leuke boeken over hoe het hier vroeg was.'' Ik schudde Henk, wat zo heette hij, de hand en zei: Dat is goed.



Dus fietste ik afgelopen dinsdag een oude tuindersweg af, hier om de hoek. Ik stopte bij een schattig wit huisje: een oude schuur verbouwd tot een eenvoudig woonhuis. Het huisje stond op een ruime kavel van vóór de tijd dat Utrecht haar tentakels uitsloeg, de kassen verpulverde, de aarde afgroef en er stenen voor in de plaats stapelde.



Oliekachel

Henks domein is van al deze stadse fratsen verschoond gebleven; een openluchtmuseum in de Vinex. Hij heeft een grote moestuin, er staan witte plastic tuinstoelen op een terras van grindtegels, er ligt een keurig gazon en tussen twee ijzeren palen hangen twee waslijnen. Binnen snort een oliekachel. Bij Henk is het vroeger, voor zover vroeger nog voldoet. Voor al het andere, leeft hij volledig in het nu.



Want toen ik binnen op de gezellige bank zat, zo eentje waar mijn oma vroeger de schommelstoel van had, mopperde hij dat hij zijn tablet tijdens het koken aan diggelen had laten vallen. Ter vervanging had zijn zoon een laptop geregeld, zodat Henk wel gewoon kan blijven facebooken. Toen hij vervolgens whatsappen uitsprak als wats-happen én hij vertelde dat hij al 92 was én een buitenkeuken had waar hij 's zomers visjes op stoomde, hielden godzijdank mijn beugelelastiekjes mijn kaken nog enigszins fatsoenlijk bij elkaar.



Henk kletste honderduit en ik luisterde met heel veel plezier. Over zijn liefde voor het koken, die hij sinds het overlijden van zijn vrouw verder had ontwikkeld. Over zijn vriezer vol met groenten uit eigen tuin en zijn voorkeur voor extra pittig eten. ,,Ken je die kruidenmixen van Jonnie Boer? Die zijn echt goed.'' Ik kon het daar alleen maar mee eens zijn. Daarna concludeerden we samen dat zoete aardappelsoep met een kaneelstokje erin ook erg lekker was.



Middelvinger

Het werd veruit de allerleukste spontane koffiedate die ik in jaren heb gehad. Want, ook al kan ik met mijn buurvrouwen ook prima over koken praten. Geen van hen kan óók vertellen over dingen die 74 jaar geleden zijn gebeurd. Bijvoorbeeld over die keer dat de agent van Harmelen Henk kwam halen voor de Arbeitseinsatz. ,,Ja, ik was niet gek en zei: je kunt mijn glimmende middelvinger krijgen. Ik ben toen ondergedoken bij mijn oom op het Johanniterveld. We zaten daar met 25 andere onderduikers. Als ze kwamen zoeken, verdwenen we allemaal in het korenveld.''



Whoohoo, dit is echt andere koffiepraat dan de Cito-scores van de kinderen. Gelukkig heb ik een enorme stapel boeken van Henk en die breng ik binnenkort terug. Dan gaan we gewoon weer lekker samen koffiedrinken en kan ik me wederom laven aan de levensverhalen en levenslust van deze hele bijzondere hoogbejaarde buurtgenoot, die ik zomaar in de rij bij de kassa mocht leren kennen.