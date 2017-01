De authentieke Utrechter verliest geleidelijk terrein

Rond de eeuwwisseling kon 56 procent nog zeggen dat zijn wieg onder de Dom had gestaan. Nu is dat nog een derde en met de verwachte groei van de stad in de komende vijftien jaar daalt het aandeel geboren Utrechters mogelijk tot een kwart. Begin deze eeuw telde de stad nog circa 235.000 inwoners. Inmiddels zijn dat er, met name door de ontwikkeling van Leidsche Rijn, bijna 340.000.



In 2028 verwacht de gemeente Utrecht de 400.000ste te verwelkomen, aldus de prognose van de gemeente. Dat is drie jaar eerder dan een jaar geleden nog werd aangenomen.



Populair

Utrecht is mateloos populair. Als studentenstad, maar ook om er te wonen: strategisch gelegen in de Randstad. Binnen drie kwartier sta je in zowel Amsterdam, Rotterdam als Den Haag. Nergens in Nederland zijn zoveel banen bereikbaar. Bovendien is de stad handig gelegen voor tweeverdieners van wie de één in bijvoorbeeld Amsterdam en de ander in Den Bosch werkt: een troef in een arbeidsklimaat, waarbij van werkgever wisselen eerder regel lijkt dan uitzondering.



Met de stijging van het aantal inwoners groeit ook het verkeer, de horeca, het winkelbestand en de behoefte aan voorzieningen zoals zieken- en verpleeghuizen. Want terwijl de meeste nieuwe Utrechters van buiten komen, vergrijst de oude bevolking. Ondanks de opmars van online winkelen wacht Utrecht een groei­stuip op winkelgebied: over enkele maanden opent het eerste deel van het vernieuwde Hoog Catharijne haar deuren.



Mengeling

De Utrechtse bevolking is steeds meer een mengeling van dialecten en achtergronden. In verhouding tot andere grote steden is het aandeel niet-westerse allochtonen zoals Turken en Marokkanen beperkt. Utrecht is vooral een smeltkroes van onder andere Zeeuwen en Groningers, Limburgers en Friezen.



Met de instroom van vreemden staan de Utrechtse volkscultuur en identiteit onder druk. Het aantal mensen dat zich Utrechter voelt, neemt af. Ondertussen stijgt het opleidingsniveau gestaag.