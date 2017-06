‘De beste voetballer van Utrecht’

Tonny van der LindenTonny van der Linden was misschien wel de beste voetballer die Utrecht ooit voortbracht. Maar doordat hij altijd in Utrecht bleef spelen, werd hij nooit zo'n grote bekendheid als Wesley Sneijder, Marco van Basten en Wim van Hanegem.

Johan Derksen

Volledig scherm © ANP Johan Derksen schreef tien jaar geleden ter gelegenheid van de 75-jarige verjaardag van Tonny van der Linden een column die geheel gewijd was aan zijn jeugdidool.



Derksen, destijds nog hoofdredacteur van Voetbal International, zag van der Linden in De Goffert in Nijmegen het doelpunt scoren dat DOS in 1958 de landstitel bezorgde. ,,Van der Linden, de speler met de fluwelen techniek, was de held van Utrecht en omstreken en een idool in heel Nederland.’’



Tien jaar na het kampioenschap van DOS speelde Derksen zelf tegen Van der Linden. ,,Hij speelde inmiddels in de spits bij Elinkwijk. Ik was een dertien-in-een-dozijn-voetballer bij SC Cambuur en stond in de mandekking tegen mijn jeugdidool.

Quote Ik heb Van der Linden geïntimideerd, uitgescholden voor ‘ouwe lul’, getackeld op zijn achillespezen en met gestrekt been bestreden Johan Derksen, columnist Hard en mannelijk voetbal was de trend. Ik heb Van der Linden geïntimideerd, uitgescholden voor ‘ouwe lul’, getackeld op zijn achillespezen en met gestrekt been bestreden. Ik schaam me nog steeds. Die blik in zijn ogen, zal ik nooit vergeten. Hij keek me af en toe hoofdschuddend en meewarig aan.’’



Derksen feliciteerde Van der Linden met zijn 75ste verjaardag en bood hem alsnog zijn verontschuldigingen aan voor zijn ‘onvolwassen wangedrag eind jaren zestig’.

Andries Nagteagaal

Andries Nagtegaal speelde samen met Tonny van der Linden in het kampioenselftal van DOS. Nagtegaal vindt Van der Linden één van de beste Utrechtse voetballers ooit. ,,Je kunt hem gerust plaatsen in het rijtje Wesley Sneijder en Marco van Basten. Al zou ik dan Marco als voetballer op 1 zetten. Maar als Tonny destijds de kans had gegrepen om naar het buitenland te gaan, dan was hij waarschijnlijk ook wereldberoemd geworden.’’



Quote Als Tonny destijds de kans had gegrepen om naar het buitenland te gaan, dan was hij waarschijnlijk ook wereldberoemd geworden Andries Nagtegaal, DOS-speler in het kampioenselftal Van der Linden was wars van sterallures. ,,Bij de onthulling van het DOS-monument deed niet hij maar Hans Kraaij het woord.’’ Ook in zijn actieve tijd liep Tonny niet voorop als het er op aankwam. ,,Uit bij Sparta toen de beroemde filmster Jane Mansfield de atrap verrichtte was niet Tonny, maar onze keeper Frans de Munck er als eerste bij om de fimster te kussen.’’



Onvergetelijk is het verhaal van het afscheid dat Van der Linden bij DOS kreeg. Nagtegaal: ,,Van de voorzitter van DOS, die niet blij was met het vertrek van Tonny naar stadgenoot Elinkwijk, kreeg hij na zijn laatste wedstrijd een enveloppe. Later toen Tonny hem opende, bleek het een lege enveloppe te zijn.’’ Nagtegaal trof Van der Linden de laatste jaren nog wel eens bij de visboer in winkelcentrum Overvecht. ,,Dan aten we een lekkerbekkie. Maar de laatste jaren, toen hij al zieker werd, werd het contact minder.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © ANP

Hans van Echtelt

Hans van Echtelt, de nestor van de Utrechtse sportjournalistiek, volgde Tonny van der Linden zijn gehele voetballoopbaan. En langer. Want Van Echtelt hield tot aan zijn dood contact met zijn jeugdidool, die hij tot vlak voor zijn dood nog regelmatig opzocht in het verzorgingstehuis waar hij woonde.

Als 15-jarige zag hij vanaf de tribunes hoe Van der Linden DOS naar de enige Utrechtse landstitel ooit leidde. Op 15 juni 1958, in de verlenging tegen Sportclub Enschede. Hét moment waar Van der Linden furore mee maakte.



,,Tonny was een geweldige nummer tien. Ik durf de stelling wel aan dat hij als Utrechtse voetballer groter is geweest dan Wesley Sneijder en Marco van Basten. Met de trainingsmethoden van nu was hij nog veel verder gekomen. Sneijder en Van Basten maakten carrière in het buitenland, Tonny heeft die stap nooit gezet omdat zijn vrouw niet gescheiden wilde worden van de Dom. Hij kon met Faas Wilkes mee naar Italië, maar hij heeft met zijn hart voor DOS en later Elinkwijk gekozen’’

Quote Hij kon met Faas Wilkes mee naar Italië, maar hij heeft met zijn hart voor DOS en later Elinkwijk gekozen. Zijn vrouw wilde niet gescheiden worden van de Dom Hans van Echtelt, nestor van de Utrechtse sportjournalistiek

Bescheiden

Van Echtelt karakteriseert Van der Linden als een ‘aimabele, bescheiden persoon’. ,,Tonny zei altijd: God heeft mij een gave gegeven, ik hoefde het alleen te gebruiken. Het kenmerkt hem. Hij schepte nooit op over zijn prestaties. Bagatelliseerde mooie goals met zinnetjes als ‘ik had een beetje geluk’ en ‘soms zat het gewoon even mee’. Maar daar deed hij zichzelf te kort mee.’’

Met Nol de Ruiter was Van der Linden verantwoordelijk voor het binnenhalen van Dirk Kuyt. ,,Uren stond hij langs het veld bij Quick Boys.’’ Als voetballer was Van der Linden niet met Kuyt te vergelijken, zegt Van Echtelt. ,,Tony was de man van de techniek, allesbehalve een harde werker. Vaak zat een heel stadion op hem te brommen omdat hij niets uitvoerde.

Weergaloos moment

En dan was er dat ene weergaloze moment waarmee hij iedereen op de banken kreeg. Dan maakte hij in één actie goed dat hij tachtig minuten de kantjes er af had gelopen, zeg maar. Tonny was een publieksmagneet, want de mensen kwamen speciaal voor hem naar het stadion. Dat kampioenschap van DOS kun je voor een groot gedeelte op het conto van Tonny schrijven, hij was de architect van die kampioensploeg.’’

Van Echtelt zal Van der Linden missen. ,,Hij kon zo mooi relativeren. Aan de wijze waarop hij over zichzelf sprak kunnen veel voetballers van nu een voorbeeld nemen. Een man zonder opsmuk. Zijn dood zat er al even aan te komen, maar het maakt het niet minder triest.’’

Leo van Veen

Quote Tonny is wat mij betreft de beste voetballer die Utrecht heeft voortgebracht. Maar hij zit ook bij de top van Nederlandse voetballers ooit Mister Utrecht, Leo van Veen Leo van Veen, ‘Mister Utrecht’, speelde kort bij DOS samen met Tonny van der Linden. ,,Tonny is wat mij betreft de beste voetballer die Utrecht heeft voortgebracht. Maar hij zit ook bij de top van Nederlandse voetballers ooit. Tonny beschikte over een gave techniek, zijn balcontrole was groots, hij liep soepel en behield altijd het overzicht.’’



Leo van Veen keek als jochie enorm op tegen Tonny van der Linden. ,,Hij was mijn idool, daar vroeg je een handtekening aan.’’ Van Veen heeft het voorrecht gehad met zowel Tonny van der Linden als Marco van Basten te hebben gevoetbald in een elftal. Bij DOS speelde Van der Linden toen Leo daar als junior debuteerde, bij Ajax debuteerde Van Basten toen Van Veen daar als dertiger speelde.