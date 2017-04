De Bilt gaat sluipers actief weren met instellen eenrichtingsverkeer

De gemeenteraad van De Bilt vergaderde gisteravond uitvoerig over de aanpassing van de kruising Soestdijkseweg-Zuid/Holle Bilt/Dorpsstraat. Met name die laatste weg loopt in de avondspits helemaal vast. Dat heeft ook weer gevolgen voor het verkeer op de Burgemeester de Withstraat en de Blauwkapelseweg die ook vol lopen met verkeer. Volgens de Fietsersbond levert dat met name op de Dorpsstraat voor fietsers erg gevaarlijke situaties op. De fietsers hebben daar al nauwelijks ruimte. Als de krappe weg helemaal vol staat met auto's, laveren de fietsers tussen alle auto's door om de weg te vervolgen. De motie komt van de fracties van D66, GroenLinks, CDA, PvdA en SP. Ze steunen de voorgestelde aanpassingen op de kruising. Ze stellen echter ook voor om eenrichtingsverkeer in te stellen op zowel de Dorpsstraat, Looijdijk, Prof. dr. T.M.C. Asserweg en Blauwkapelseweg. Al die wegen hebben steeds meer last van sluipverkeer dat de Biltsche Rading probeert te bereiken of om de A27 te bereiken, of via de Groenekanseweg en de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan richting Hilversum te sluipen. In 2014 is bij het vaststellen van Verkeers Circulatie Plan (VCP) al gesteld dat er een eenrichtingsverkeer zou moeten worden ingevoerd als de verkeersdruk verder zou toenemen. Die tijd is volgens de indieners van de motie nu gekomen.

Randweg

De winkeliers van de Looijdijk en de Hessenweg klagen in toenemende mate over het feit dat de straten voor het winkelend publiek bereikbaar zijn vanwege het toenemende sluipverkeer. Ook lijn 77 loopt meer en meer vertraging op door de groter wordende verkeersdruk. Fractievoorzitter Han IJssennagger van Bilts Belang verzuchtte gisteravond dat er in eerdere jaren maar voor een randweg was gekozen. ,,Dan hadden we dit probleem nu niet gehad. Maar we hebben er destijds voor gekozen om al het verkeer over de Soestdijkseweg-Zuid te leiden. ''



Onderdeel van het plan is het aansluiten van de Prof. dr. T.M.C. Asserweg aan de Biltsche Rading. Die weg ligt in het verlengde van de Looijdijk. Zo komt er een directe aansluiting van de Soestdijkseweg-Zuid op de Biltsche Rading. Er was tijdens de raad nog discussie of het geen kapitaalvernietiging is om eerst een volledige weg aan te leggen om dan pas later te besluiten deze in te richten als eenrichtingsweg. Verantwoordelijk wethouder Rost van Tonningen stelde dat het voorstel zoals verwoord in de motie al onderdeel is van het plan dat er sinds 2014 ligt en vindt dus dat de motie eigenlijk niet nodig is. Dat vond ook het VVD-raadslid Van Nispen. Hij ging nog verder door te stellen dat de motie eigenlijk niets meer is dan de automobilist pesten. ,,De indieners van de motie zeggen in feite dat de de voetganger en de fietser op de eerste plaats komen. Dan komt er een hele tijd niets en dan pas de automobilist. Voor de VVD zijn ze allemaal gelijk.''



Wethouder Rost van Tonningen zei toe te gaan studeren op de voorstellen die in de motie zijn verwoord om het instellen van eenrichtingsverkeer al eerder in te stellen. Dat zou op z'n vroegst pas in de tweede helft van 2018 kunnen. Daarmee zijn de aanwonenden en de ondernemers van de betrokken straten en de fietsers die van de overbelaste straten gebruik maken niet op korte termijn geholpen.