De dierenarts van Hebbes is een held

Want Hebbes, zo beseft iedereen in onze familie, is een beetje van ons allemaal. We mogen de jack russell altijd even lenen als we behoefte hebben aan een levend knuffelbeest. Hij lijkt een beetje op een Gremlin met z'n XXL-oren boven z'n spitse koppie en ranke lijfje - waar maar één sneu vlekje op z'n verder spierwitte vacht zit. Hij was de lelijkste en ik vermoed dat mijn nicht en haar vriend daarom voor hem vielen.



Toen Hebbes knock-out en met inwendige bloedingen bij de dierenarts werd binnengebracht, brandden er in verschillende huizen kaarsjes. Hebbes overleefde die eerste nacht. En de tweede. En de derde. En de vierde. Iedere keer kregen wij updates. Ogen open. Eerste piepje. Eerste poging tot opstaan. Eerste slok water. Eerste keer gegeten! Ja hij heeft gegeten! En o ja! Hij rent weer! Kijk nou! Hij rént weer! Op een filmpje deinzen de XXL-oren van Hebbes vrolijk heen en weer als hij op een tennisbal jaagt. Bewonderenswaardig.