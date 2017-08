De dijk gaat op de schop: 'Als het moet dan moet het'

Kleng, kleng, kleng. De ene na de andere fles valt met veel lawaai in de glascontainer. Fred Eggink kijkt licht gekweld om zich heen: natuurlijk, op zo’n parkeerplaats naast een supermarkt komen veel mensen. Maar er staan ook glasbakken. Wat een herrie, af en toe!

En dan is er ook nog iets niet in orde met de elektra in de camper, dus koffie is er ook niet. ,,Maar kan ik misschien een glaasje water aanbieden’’, zegt Eggink, namens het waterschap, vriendelijk tegen een belangstellende, die naar de grote kaart bij de ingang van de camperbus kijkt.

Met rood is daar het te verbeteren stuk dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede op aangegeven. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt dat de dijk stabieler moet worden, zeker in deze tijd van steeds overvloediger wordende regenval.

Tournee

Niet meteen, maar wel ergens na 2020. De plannenmakerij voor het project Sterke Lekdijk verkeert dus nog in een prille fase. Een mooi moment voor een zomerse tournee door Amerongen en Wijk bij Duurstede, vond het waterschap, om mensen te informeren en hun mening te vragen, bijvoorbeeld over de inrichting van de dijk na de verbetering. Het ‘schap komt naar de mensen toe’, twaalf dagen lang en deze vrijdag voor het eerst.

Eggink heeft al heel wat mensen aangesproken (,,vanochtend al zo’n twintig’’) en er valt hem iets op: ,,Best veel mensen zeggen:: ‘als het moet, dan moet het’. Ze zijn daar erg nuchter in. De emoties vallen mee.’’

Terwijl iedereen die langs de grote rivieren woont weet wat een simpel woordje als ‘dijkverbetering’ kan inhouden: eindeloos gesjouw met zand met grote grommende vrachtwagens, landschap dat aangetast kan worden, en verkeersgedoe doordat de dijk afgesloten moet worden. Tegelijk zijn er de emoties die horen bij extreem hoog water. Niet voor niets is een van de vragen op het formulier dat belangstellenden kunnen invullen: op welke wijze heeft u de evacuatie in 1995 meegemaakt?

De 79-jarige G.Krantz uit Amerongen, die een kijkje bij de camper komt nemen, kent het gevaar van water. ,,Ze zeggen hier in Amerongen: als bij een dijkdoorbraak het water bij ons tot de drempel van de kerk staat, staat in Utrecht de Dom onder water. Als het hier doorbreekt loopt een enorm gebied onder.’’

Verstand

Meepraten hoeft Krantz niet zo. ,,Ach, ik heb geen verstand van dijken. Dat is toch een taak van het waterschap. Die weet wat goed is.’’ Meer bezoekers reageren zo, maar toch zijn er volgens Eggink wel degelijk al mensen langs geweest die zich inschreven voor de nieuwsbrief over het project, of mee wilden praten in een werkgroep.

Terwijl er weer wat flessen in de glasbak kletteren spreekt hij een volgende bezoeker aan. ,,Woont u ook in Amerongen? Weet u iets over de plannen?’’ Het rechtstreekse contact met mensen is leuk en nuttig, constateert Eggink. ,,We staan nog een paar dagen hier en gaan dan naar Wijk bij Duurstede.’’

Informatie over het project staat op destichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk