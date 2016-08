De frustratie is groot na vandalisme Máximapark

De frustratie borrelt op bij Johan de Boer, voorzitter van de Vrienden van het Máximapark, over de vernieling van de lichtarmaturen in de onderdoorgangen van Het Lint (het asfaltpad door het park) onder het spoor Utrecht-Vleuten.



'Het is wéér raak! Hufters hebben op verschillende plaatsen weer lichtarmaturen vernield', twitterde hij vrijdag boos.



Frustratie

Nu, enkele dagen later, is die frustratie er nog steeds. ,,Ik snap helemaal niet dat mensen dit doen. Je moet met geweld stenen vier meter omhooggooien om de boel kapot te krijgen. En dan kun je zeggen: maak de armaturen hufterproef, maar er zit al heel stevig glas in! Dit kost geld en dat gaat allemaal ten koste van nieuwe dingen voor het park. Ik leg er liever een mooie brug van aan.''



De politie Vleuten-De Meern haakte meteen in op de tweet, door in een eigen tweet te vragen om 'info over deze dommigheid'. Wijkagent Jan Michiel Quak laat weten dat er 'helaas' nog geen tips zijn binnengekomen.



Vandalen

Het is niet voor het eerst dat vandalen toeslaan in het park. In 2011 al werd een kunstwerk, gemaakt door Amsterdammer Rob Voerman, vernield. Recenter waren twee van de bijzonder vormgegeven banken in het park het doelwit. De Boer: ,,De ene werd in brand gestoken en in de andere werd de zaag gezet.'' En in maart van dit werd brand gesticht in het kunstwerk Wood Chapel in het park.



Of het aantal vernielingen in het Máximapark toeneemt, is niet te zeggen. Cijfers over vandalisme in het 300 hectare grote gebied zijn niet beschikbaar, laat woordvoerder Karen Vlasblom van de gemeente weten. Ze noemt de vernielingen 'hartstikke irritant'. ,,Maar je kunt niet alles in de gaten houden. Daarvoor is het park te groot. We roepen mensen wel op om, daar waar mogelijk, het ons te melden, als ze iets zien wat niet in de haak is.''