De Haar krijgt meer tijd om golfbaan uit te breiden

Dit tot grote ontevredenheid van de tegenstanders van de ingrijpende plannen, waarvoor een kleine 800 bomen moeten sneuvelen. Zij vinden dat de overeenkomst achterhaald is en moet worden aangepast.

De oude overeenkomst liep begin dit jaar af. In de exploitatieovereenkomst staan voorwaarden waaraan de golfclub moet voldoen, wil de gemeente Utrecht meewerken aan de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan. Zo moet minimaal de helft van alle nieuwe leden uit Utrecht of omliggende gemeenten komen en moet de Haarlaan op termijn worden opengesteld voor publiek.

De bestuursrechter haalde in april vorig jaar een streep door de uitbreiding van de golfbaan in Haarzuilens. ‘De vergunning die Utrecht hiervoor heeft afgegeven, rammelt aan alle kanten’, aldus de rechtbank.

De Stichting Vrienden van de Joostenlaan en de Utrechtse Bomenstichting hadden bezwaar gemaakt tegen deze vergunning. Volgens hen is het ook maar de vraag of de golfclub de miljoenen en benodigde leden wel bij elkaar kan krijgen om de golfbaan van 9 naar 18 holes uit te breiden.

Afgenomen ledental

Recente cijfers van de club leren dat het ledental ten opzichte van vier jaar geleden met 3 is afgenomen (582 tegenover 585). Om de uitbreiding financieel mogelijk te maken, moet de golfclub vanaf 2013 jaarlijks met gemiddeld 25 leden stijgen.

De bestuursrechter oordeelde dat de gemeente niet van elke te kappen boom de waarde in beeld heeft gebracht, geen uitgebreid en nieuw onderzoek heeft gedaan naar de flora en fauna in het gebied rond het kasteel De Haar en te lichtzinnig is omgegaan met de herplantplicht. Dit onderzoek wordt momenteel opnieuw uitgevoerd.

Tegen de uitspraak van de rechter zijn de golfers in beroep gegaan bij de Raad van State. Daarnaast hebben ze bij de gemeente Utrecht een nieuwe kapvergunning aangevraagd. Hierdoor is de uitbreiding van de golfbaan op de lange baan geschoven.

Schriftelijke vragen

Over de impasse rond de uitbreiding van de golfbaan heeft de Partij voor de Dieren, tegenstander van de grootschalige bomenkap, in juni al schriftelijke vragen gesteld. Over de beantwoording hiervan deze week is fractievoorzitter Eva van Esch niet tevreden. ,,Met deze antwoorden kom ik niet veel verder. Ik heb het gevoel dat de uitbreiding er moet komen omdat er al afspraken over zijn gemaakt.’’

Het steekt van Van Esch dat burgemeester en wethouders de overeenkomst met de golfclub heeft verlengd, zonder dat de gemeenteraad op de hoogte was. ,,Dit is zacht gezegd niet netjes.’’ Volgens het college is overleg echter niet nodig.