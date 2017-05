De Haar viert restauratie van zijn paradijselijke tuinen

Meer dan tien jaar is eraan gewerkt. Nu is de parkrestauratie bij kasteel De Haar in Haarzuilens gereed. Daarmee zijn zowel het kasteel zelf als zijn omliggende tuinen en parken in oude luister hersteld.

Er bestaat een intieme relatie tussen het kasteel en het weelderige groen dat de monumentale opstallen omringt, zegt De Haar-woordvoerster Frouwke Schreuder. ,,Nu beide zijn gerestaureerd, willen we dat moment vieren en die relatie als het ware weer wakker kussen.’’

Dat gebeurt met Groene Weelde, een zomers programma dat kasteelbezoekers uitnodigt ook het park voluit te ontdekken en er verder in te lopen dan het gebruikelijke rondje om het kasteel waartoe veel toeristen zich beperken. Het park is 55 hectare groot. Daar is nog veel meer de moeite van het bekijken waard, zegt Schreuder.

Volledig scherm Blik vanaf het balkon op de tweede verdieping, op het zogenoemde Grand Court bij de entree van kasteel De Haar. © Marnix Schmidt

Gesamtkunstwerk

Kasteel De Haar was een ruïne toen baron Etienne van Zuylen in 1891 opdracht gaf het weer op te bouwen. Kasteel en omliggend landschap werden daarbij gezien als een ‘Gesamtkunstwerk’. Architect Pierre Cuypers en landschapsarchitect Hendrik Copijn kregen de supervisie over het project. Zij creëerden de uiteindelijke, sprookjesachtige kasteelwereld waarin zich het gefortuneerde privéleven van de Van Zuylens in de 20e eeuw afspeelde.

Groene Weelde staat stil bij de rol die het park speelde voor de kasteelbewoners. De bezoekers krijgen een nieuwe, meer uitgebreide parkplattegrond mee. Die voert hen langs onder meer de stijltuinen, de doolhof, de waterpartijen en de eilandjes, het hertenkampje en de parkbruggetjes, en langs de vroegere moestuin waaruit de familie haar groenten haalde.

Volledig scherm Stijltuin bij De Haar. Kasteel en tuinen zijn aangelegd als een ‘Gesamtkunstwerk’. © Marnix Schmidt

Uit eigen kasteeltuin kwamen eveneens de bloemen voor de diverse vertrekken. De historische bloemenkelder wordt voor Groene Weelde in ere hersteld. Het is de bedoeling dat hier de dahlia’s uit de kasteeltuin tot boeketten worden gesneden, zoals het voor de Van Zuylens tientallen jaren de gewoonste zaak van de wereld was.

Beheerder

Evert Doornenbal onderhoudt al meer dan dertig jaar de tuinen en de parken van kasteel De Haar, de laatste zeventien jaar als hoofdbeheerder. Hij werkte voor de laatste baron en barones, en doet dat nu voor de beherende stichting. Dat de tuinen er weer bij liggen om door een ringetje te halen, vervult hem met trots. Dat straks 75 verschillende soorten rozen in de rozentuin exploderen in een ‘geuren- en kleurensensatie’, dat is ook voor hem een kroon op al het werk.

Quote Een paradijs. Zo mag je het toch echt wel noemen Evert Doornenbal, hoofdbeheerder

,,Ik ben een bevoorrecht mens’’, zegt Doornenbal dan ook. ,,Als je graag werkt in het groen, dan ben je een gezegend mens als je het op dit niveau mag doen, in deze schitterende omgeving. In een paradijs. Zo mag je het toch echt wel noemen.’’

Om er goed een blik op te kunnen werpen, is bij wijze van uitzondering voor Groene Weelde ook de tweede verdieping van het kasteel opengesteld. Onder begeleiding van een gids kunnen hier balkon en galerij worden bezocht, die een fraai uitzicht bieden over het park en de stijltuinen van De Haar.