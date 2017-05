De ideologische hondsdolheid heeft ook Utrecht bereikt

Thierry Baudet is een pedant kereltje. Hij noemt zichzelf de 'belangrijkste intellectueel van Nederland', liet zichzelf in homo-erotische pose bovenop zijn vleugel fotograferen en begon zijn maidenspeech in het parlement in het Latijn. Waarbij het leuk is te vermelden dat Baudet vaak het woord 'elite', in de mond neemt, en nooit in positieve zin. Ach, ik zeg altijd maar: aliquando et insanire iucundum est (het is soms best lollig een beetje gek te doen).

De manier waarop de belangrijkste intellectueel van Nederland zich presenteert, doet vermoeden dat hij als jongetje een poster van Pim Fortuyn boven zijn bed had en niet altijd zijn handjes boven de dekens hield als hij daar voor het slapengaan een blik op wierp. Baudet is anti-Europa, anti-immigratie en dweept met een vrouwbeeld dat een aantal feministische golven geleden heel gangbaar was. Maar we leven in een vrij land, dus dat mag. Wie het niet met hem eens is, kan met hem in discussie. Moet je wel goed beslagen ten ijs komen. Want mooiboy Baudet is rap van tong en slaat zijn tegenstanders desnoods met wat latijn om de oren. De fructu arbor cognoscitur (aan de vruchten herkent men de boom).

