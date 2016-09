De Inktpot grote publiekstrekker tijdens Open Monumentendag

Aan belangstelling had het grootste bakstenen gebouw van Nederland (22 miljoen bakstenen zijn erin verwerkt) geen gebrek. Vanaf 10.00 uur, toen de Inktpot (zo genoemd vanwege de vorm) open ging, stond er een enorme rij bezoekers te wachten. Slechts mondjesmaat mochten ze naar binnen, aangezien de mensen onder begeleiding en in kleine groepen werden rondgeleid.



Rond 11.00 uur waren er desondanks al bijna 500 mensen naar binnen gegaan. Eenmaal in het kolossale pand kwamen ze van alles te weten: over de bouw, de functie als NS-kantoor en de vleermuizen die hoog in het pand verblijven.



Meer over de monumentendag en de Inktpot in de krant van maandag.