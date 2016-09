De kleine lettertjes bij Showman's Fair

'In de toekomst zal iedereen een kwartier beroemd zijn.' Een profetische uitspraak, die bekend is gemaakt door Andy Warhol, eind jaren 60.



Die toekomst is al een hele tijd geleden begonnen. De uitspraak kent inmiddels dan ook veel varianten, waaronder: 'op Facebook is iedereen beroemd ten overstaan van vijftien mensen.' Toen ik een tijd geleden werd benaderd om te komen optreden op de Showman's Fair, dat nieuwe festival op het Berlijnplein dat vooralsnog wordt gekenmerkt door veel aandacht van columnisten en weinig bezoekers, aarzelde ik geen moment.



Algemene bepalingen

Het leek me geweldig. De Parade 2.0, maar dan op nieuwe grond, als een dansbare brug met Leidsche Rijn. Of het druk zou worden of niet maakte mij niet zoveel uit - ik treed altijd op voor wie er wél is, of het nu een vol Vredenburg is of een bruin café met één slapende kat en drie bezoekers. Ik trommelde mijn bandje Asfaltfeeën bij elkaar en we reserveerden een datum en tent. De tent was een verduisterde rechthoek, genaamd De Ramp. We zouden er vanavond optreden. Toen kwamen de contracten en algemene bepalingen.



Nadat ik die gelezen had, was de romantiek er voor mij wel af. Ik had er nooit over nagedacht dat festivaltenten een behoorlijke waarde vertegenwoordigen. Eventuele schade aan zo'n tent moet door iemand worden opgehoest. In dit geval zouden mijn bandleden en ik verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan de tent, tribune en publiek.