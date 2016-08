De lucht in met tegoedbon van 60 jaar oud

Liefst zou hij een rondje om de Dom vliegen en zijn stad eens van boven bekijken. Zoals bijvoorbeeld het Vredenburg, waar hij jarenlang een broodjeszaak had. ,,Maar ik denk niet dat dat gaat hoor. Het vliegveld is helemaal in Hilversum en je bent in zo'n ding volledig afhankelijk van de thermiek en ook nog van de man die het bestuurt. Volgens mij is het te ver, ik zie nooit zweefvliegtuigen boven de stad.''



Zweven als een vogel is een primeur voor de nu nog 82-jarige Utrechter, die in gewone vliegtuigen al zo'n beetje de halve wereld is overgevlogen. ,,Het is niet eng hoor. Tenminste, ik vind het niet eng.''