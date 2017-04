'De majesteit is jarig, maar in hartje Houten geen feestje te vieren'

Voor dit jaar valt er niks meer aan te veranderen, dat weet ook Ben Sneijder wel. Maar hij gaat er zijn best voor doen dat vólgend jaar Koningsdag in Houten weer wordt gevierd in het hartje van het dorp. Dat is op Het Rond.

Hij woont er zelf in een appartementje met zicht op het plein. Sneijder is 72 jaar oud en zo wonen hier wel meer Houtenaren op leeftijd. Dicht bij de winkels en bij de voorzieningen. Maar ook dicht bij het vertier? Niet als de koning 50 wordt. ,,Voor die festiviteiten moeten we naar het evenemententerrein aan het randje van dorp. Daar kom je gewoon niet, als je niet al te best ter been meer bent.’’

Sneijder en zijn buurvrouw Carolien Geurtsen pakken de handschoen op. Als straks het feest is gevierd, willen ze het Oranjecomité graag spreken over het vervolg de komende jaren. Want in hun ogen kan dat niet: de majesteit die jarig is, maar geen spoor van een feestje in het hart van de gemeenschap.

Ben Sneijder: ,,Ik ben hier zeventien jaar geleden komen wonen. Toen heeft René Froger nog een keer in een tent op het plein staat zingen. Nou, denk ik dan: haal hem terug! Zet weer een tent neer, er mag hier toch weleens wat te vieren zijn?’’

Evenementen op Het Rond worden niet allemaal onder gunstig gesternte gehouden, zo lijkt het wel. Het jaarlijkse schaatsbaantje met koek-en-zopie ging afgelopen winter niet door vanwege te hoge kosten en ook het stadsstrand van komende zomer lijkt in het water te vallen: een crowdfunding om daarvoor geld in te zamelen levert niet genoeg op.

Niet iedereen aan Het Rond is daar rouwig om, trouwens. Want juist verschillende buren van Ben Sneijder, in de flatjes aan het winkelplein, klaagden over geluidsoverlast. Maar Sneijder zelf niet: ,,Wat is er nou toch op tegen, af en toe een beetje leven in de brouwerij? Laatst hadden we hier de kermis voor de deur. Nou, prima! Eén en al gezelligheid waar ik op uitkeek. Een tent en een springkussen voor de kinderen, dat had ik voor donderdag ook wel het minste gevonden.’’

Voorzitter Eric de Groot van het Oranjecomité in Houten wijst erop, dat er al zeker tien jaar geen vrijmarktkleedjes meer op Het Rond liggen, en dat niet voor niets is uitgeweken naar het evenemententerrein. ,,Het werd te groot. Het paste niet meer op Het Rond. En je hebt ook nog eens te maken met de toegankelijkheid van de winkels, die onder druk kwam te staan.’’

Koningsnacht

Koningsdag in Houten is volgens De Groot zó groot geworden, dat voor het eerst ook de Koningsnacht wordt gevierd. Met een band en een dj op het manifestatieterrein. Op de dag zelf wordt het feest behalve daar, ook gevierd in het Oude Dorp en in Castellum, het buurtwinkelcentrum van Houten-Zuid. Voor jong én oud.