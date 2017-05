Volledig scherm © Erik van 't Woud Hans Kuperus is 60. In café Luden – ‘daar zit ik altijd lekker rustig’ – beseft hij het weer: bijna de helft van zijn leven stond hij burgervaders en -moeders bij. Door dik en dun. Lien Vos, Annie Brouwer, Ivo Opstelten, Aleid Wolfsen en de huidige burgemeester Jan van Zanen: Kuperus zag ze lachen, piekeren, huilen, genieten. De chef-kabinet bereidde evenementen en bezoeken voor, hing hun ambtsketting goed en fluisterde soms vaderlijk advies in hun oor. ,,Dan was het kwart over 12 in de nacht en zei ik: ‘Nou, Jan, het is goed zo, ga lekker naar huis’.”

Wat doet een kabinetschef?

,,Wat niet? Van werkbezoeken voorbereiden tot een stofje van de schouder vegen. Of de stropdas rechttrekken. Ik adviseer de burgemeester over alle feesten, werkbezoeken en openingen. Er komen tientallen uitnodigingen per week. Ik heb een fingerspitzengefühl gekregen: daar moet je weer eens heen, dat is nu minder belangrijk. Jan (van Zanen, red.) is een enthousiasteling, sjeest overal naartoe. Toen hij net begon, zei hij: ‘Ik wil de haarvaten van de stad leren kennen, Hans, mensen ontmoeten. Aandacht geven.’ Heel mooi, maar af en toe moet ik hem afremmen. Daar heb ik mijn techniekjes voor ontwikkeld. Eén blik of knikje is genoeg.”

Hans Kuperus diende als chef-kabinet de volgende vijf burgemeesters: Lien Vos, van 1981-1992 Ivo Opstelten, van 1992-1999 Annie Brouwer, van 1999-2008 Aleid Wolfsen, van 2008-2013 en de huidige burgemeester Jan van Zanen

Wat moet de burgemeester zonder u?

,,Toen ik begon, als plaatsvervangend chef-kabinet bij Lien Vos, moesten we alles uitvinden; draaiboeken voor de dodenherdenking, 5 mei, het nieuwjaarsfeest… er was nog niet veel. Een heerlijk speelveld. Behalve goed plannen, moet je de spelers van de stad kennen. Aanvoelen waar behoefte aan is. Het is goed om een generalist te zijn, als chef-kabinet. Je moet alles leuk vinden. Die draaiboeken liggen er nu, de netwerken zijn er, Mariëlle de Vuijst volgt mij op. Ze loopt al een tijdje mee bij het kabinet. Ik zei tegen Jan: ‘Dat is een goeie, die kan dit’.”

Met welke burgemeester kon u het best?

,,Wat een gemene vraag. Ze zijn me allemaal even dierbaar. Het waren goede vaders en moeders voor Utrecht. Je ontwikkelt vanzelf een vriendschap. Met Annie heb ik een speciale band: ze zit in mijn hart. Annie was burgemeester in een vreemde, ingewikkelde tijd. Landelijk kwam Pim Fortuyn op het podium. In Utrecht gebeurde ook veel, de stad kroop uit haar Calimero-rol. Er was een referendum over het stationsgebied, de Culturele Zondagen zagen het licht. De Leefbaren kwamen op stoom. De discussies in de raad waren fel. Dat was spannend voor Annie, we trokken veel samen op. Al die avonden in haar huis aan de Brigittenstraat. Ze nodigde er wethouders en fractievoorzitters uit, voor informeel beraad aan de keukentafel. We noemden het ‘Brigittenstraat-overleg’. En als de broodjes op tafel kwamen, wisten ze hoe laat het was: nog lang geen bedtijd.”

En dan gaat zo’n burgemeester weer weg…

,,Dat is altijd even moeilijk. Ik had dat vooral bij Opstelten, die Utrecht verruilde voor Rotterdam. Ik weet nog dat hij zijn keuze verdedigde met: ‘Rotterdam is mijn geboortestad’. Snapte ik. Maar toch had ik zoiets van: je gaat te vroeg weg. Het werk was niet klaar.”

En dan komt er weer een nieuwe man of vrouw die u adviseert en bij wie u de vuiltjes van de kleding veegt.

,,Ik heb altijd gezegd: als er geen chemie is, ga ik weg. Dan kán ik dit werk niet doen. Maar die klik was er altijd. Bij allemaal. Ik ben makkelijk met mensen, kan goed naar ze luisteren. Bij Jan wist ik van tevoren: dit zit goed. Ik kende hem al lang. Toen ik hem op de dag van de installatie ophaalde, omhelsden we elkaar. Maar ook bij bijvoorbeeld Aleid was ik vol vertrouwen. Hij kreeg veel kritiek, maar liet ons ook de Tour na.”

Ziet u een burgemeester ook weleens onzeker?

,,Toen Jan net nog burgemeester van Amstelveen was, wilde hij een concept-speech voor zijn installatie in Utrecht schrijven. Ik heb hem vanaf de Canarische Eilanden met mijn iPadje een voorzetje gestuurd: hier en hier moet je het over hebben, dan héb je het vertrouwen. Toen was hij gerustgesteld.”

Alle burgemeesters, óók Lien Vos die al in de 80 is, blijven Kuperus kaartjes sturen. Met verjaardagen, met Kerst. Of ze bellen, hoe het gaat. Met Annie Brouwer vierde Kuperus Oud en Nieuw, met anderen zit hij op het terras ‘met een glaasje van het een of ander’. Omdat hij een trouwe, enthousiaste kabinetschef is, maar vermoedelijk ook omdat hij ‘gewoon Hans Kuperus’ is. De man die stralend vertelt over zijn vak, en over het ‘Utrechtgevoel’, waarbij nuchterheid de laatste jaren plaatsmaakte voor trots.

Bent u een vat vol Utrecht-geheimen?

,,In 1998 wist ik al dat de koningin het jaar daarop Utrecht zou bezoeken met Koninginnedag. Zoiets wil je meteen bekendmaken, maar ja, embargo’s, hè... Alleen de burgemeester, de voorzitter van het Oranjecomité en ik wisten het. En mijn moeder. De aankomst was zo’n kippenvelmoment. Bij Janskerkhof wachtten we de familie op, ter hoogte van Luden. Het was bloedheet, 27 graden, de stad was uitgestorven; iedereen zat voor de tv. Tot Beatrix Houten verliet om naar Utrecht te rijden. In een mum van tijd stroomde het vol. Prachtig.”

Bent u dan trots op uzelf?

,,Ik ben trots op de stad, dat ik mocht bijdragen de stad leuker te maken. Ik was ooit maatschappelijk werker; ik hou ervan om mensen blij te maken en te troosten.”

Dat is wel bescheiden.

,,Maar ik meen het.”

Wanneer moest u mensen troosten?

,,Als er iemand overlijdt die voor de stad of het land belangrijk was. Zoals prinses Juliana, of Dick Bruna. Dan sjees ik op de fiets naar het stadhuis voor een spoedberaad. Wat doen we? De vlag gaat halfstok, we maken een condoleanceregister, de Domtoren laat haar klokgeluid horen.”

Hebt u weleens een burgemeester moeten troosten?

,,Op een zondagmiddag belde Aleid. ‘Hans, Nicole (Wigny, 45-jarig raadslid, red.) is overleden’. Ik zei: ‘Aleid, dat méén je niet’. Toen was het heel lang stil. Andersom gebeurt het ook. Vijf jaar geleden overleed mijn moeder, mijn zus en een goede vriend. Ik zat erdoorheen, ben toen ook een tijdje thuisgebleven. Aleid troostte me, vroeg me nét wat vaker hoe het ging.”

Is u iets ooit niet gelukt?

,,We zijn geen Culturele Hoofdstad 2018 geworden. Dat is jammer. Heel jammer.”

Is het zwaar werk?

,,Zwaar, zwaar: dat vind ik een te groot woord. Ik vind het zo’n grote eer. Vanaf het begin tot het eind. Maar het vraagt veel van je. Vooral nu, met WhatsApp, ben je 24/7 bereikbaar. Dat was met Lien anders: toen faxten we. Het is geestelijk soms pittig. De tijd dat Wolfsen bedreigd werd, bijvoorbeeld. Zaten we daar in zo’n gepantserde auto. Bang was ik niet, maar ik dacht wel: dit is heel gek. Het is soms een valkuil dat ik geen partner heb. Er is niemand die zegt: ‘Vanavond ben je om 7 uur thuis’. Dat is geen bewuste keuze geweest, het is gegaan zoals het gegaan is. Op een gegeven moment ben je zo lang alleen dat je denkt: het zal wel. En je bent zó met je werk bezig. Ik heb weleens zeventien dagen achter elkaar gewerkt tot ik dacht: wanneer had ik voor het laatst weekend?”

Heeft uw sociale leven eronder geleden?

,,Ik heb een fantastische zus en goede vrienden, maar ik ben niet op al hun verjaardagen geweest. In drukke tijden belden mijn vrienden me vaker niet dan wel, ‘want je kan toch niet’.”

Is dat de reden dat u denkt: het is goed zo?