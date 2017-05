De Meern promoveert naar derde divisie

Flyboarden kan nu ook in Nieuwegein

16:04 Je kon er al indoor surfen. En wakeboarden. Vandaag is daar flyboarden bij gekomen. Met spectaculaire demonstraties van deze nieuwe en snel aan populariteit winnende sport is het zomerseizoen geopend bij Down Under. Zo'n tweehonderd mensen keken vanaf het strand met open mond toe naar de eerste demo.