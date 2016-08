De mens wil belazerd worden

Verheven

Als voormalige 3512-postcodedrager voel ik me uiteraard ver verheven boven de bewoners van dit soort huizen. Diep in mijn hart ben ik stikjaloers op al die vierkante meters, twee toiletten, een achtertuin waarin je met gestrekte armen kunt ronddraaien zonder iets te raken en een garage voor alle troep die nog makkelijk in huis had gepast, maar dat houd ik stil.



Ik groeide op in een écht jarendertighuis en woonde daarna onder meer in een monumentale drukkerij en een arbeiderswoning uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Voordat ik neerstreek in mijn huidige huis uit 1880 was ik bijna vijftien jaar lang beestachtig gelukkig in een oerlelijk betonnen appartement uit 1986. Die woning probeerde op geen enkele manier iets anders te zijn dan een oerlelijk betonnen appartement uit 1986, maar het stond wel midden in het bladstille deel van het Museumkwartier. De laatste jaren dat ik er woonde, huurde ik zo scheef dat de huisraad van de planken gleed.



Zandpad

Het was even schrikken toen ik onlangs de artistieke impressie van het nieuwe Zandpad te zien kreeg. Het ziet eruit als een kruising tussen een havengebied, het Archeon en de filmset van een Mexicaans stadje in een vrij goedkope Western. Op de daken komen zonnecellen om het daglicht om te zetten in rood licht. Utrecht krijgt misschien wel de eerste klimaatpositieve peeskamers ter wereld. Op voorhand word ik daar niet erg opgewonden van.



Hoe moet het dan wel? Dat moet je geen enkele Utrechter vragen. Wij hebben nooit begrepen wat er toch mis was met die bootjes.