De monumentale muren van de Inktpot

Zelfs geen reproducties van het Openbaar Kunstgebit, zoals die vroeger in de trein geëxposeerd werden (Co Westeriks schilderij van een vinger die zich aan een grasspriet snijdt, staat nog altijd in mijn geheugen gegrift). Nee hoor, niks daarvan: retroplaatjes van verdwenen spijkerbroekmerken, skivakanties, Coke en, God betere het, de Bond Tegen Vloeken.



De gangen van het indrukwekkendste moderne bouwwerk in Utrecht hebben daardoor de uitstraling van een winderig perron op een klein stationnetje in de jaren zeventig. Vloeken in de kerk, net wat u zegt. En geen bond die er iets aan doet. Want de posters zijn op last van de directie opgehangen en voor buitenstaanders is het interieur van de Inktpot doorgaans verboden terrein.



Afgelopen weekeinde, tijdens Open Monumentendag, mochten ook niet aan het spoor gerelateerde bezoekers desondanks voor één keer een blik in de Inktpot werpen. Straks, als er weer blaadjes op de rails vallen, er wissels bevriezen en treinen bij het eerste vlokje sneeuw uit de dienstregeling worden genomen, zullen de vrouwen en mannen van ProRail weer de woede van het volk over zich afroepen.



Het is wellicht dan ook uit anticiperende compensatie dat de Inktpotbezoekers allerhartelijkst werden ontvangen en rondgeleid door ProRailers die er hun vrije dag aan hadden opgeofferd. Er werden zelfs bekertjes water uitgedeeld aan belangstellenden die buiten in de zon op hun beurt stonden te wachten. Drieduizend (vierduizend, volgens onze gids) van hen maakten dankbaar gebruik van ProRails tijdelijke gastvrijheid. Zul je net zien dat er altijd eentje tussen zit die over de wanddecoratie begint te zeiken. Maar bijna honderd jaar nadat de eerste van 22 miljoen (!) bakstenen werd gelegd, kan ProRail zijn eigen hoofdkwartier succesvol voor publieksmarketing gebruiken.