De panda's komen! Xing Ya en Wu Wen arriveren op 12 april in Ouwehands

De twee zullen na hun aankomst naar het speciale KLM Dierenhotel gaan, waar hun gezondheid wordt gecontroleerd. Daarna mogen Nederlands pers en Chinese en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders voor het eerst de reuzenpanda’s zien.



Een vrachtwagen brengt het duo vervolgens naar Rhenen. De route gaat door het centrum van Rhenen, waar ondernemers en bewoners ze zullen verwelkomen in panda-stijl. ,,De vlag gaat uit, letterlijk. Met vlaggen in pandastijl, met pandafiguren overal in het centrum aan bijvoorbeeld lantaarnpalen. De plaatsnaamborden van Rhenen worden versierd,” vertelde Thea Soetendaal van de ondernemersclub Club van Tien eerder aan deze krant. Lokale schoolkinderen zullen de dieren welkom heten, hoewel het nog maar de vraag is of de panda’s te zien zullen zijn in de vrachtwagen.



De panda’s moeten zeker vier weken in quarantaine. De dierentuin heeft nog geen datum geprikt waarop het publiek de panda’s voor het eerst kunnen bewonderen.