De Randamie zaterdag gehuldigd in de Galgenwaard

De wedstrijd begint om 20.45 uur. De 32-jarige Utrechtse De Randamie won afgelopen weekend als eerste Nederlandse de wereldtitel MMA. In New York versloeg zij de Amerikaanse Holly Holm. Terug in Utrecht verklaarde zij dat zij zich als kind al voornam geschiedenis te zullen schrijven. Bij haar terugkeer in Utrecht was het al groot feest in Het Verdomhoekje, waar ze woont.