De redactie aanmelden bij een workshop vloggen

Waarom is een raadsel. Want Onnedi's vlogs zijn van een wezenloosheid die zich nauwelijks in woorden laat vatten. In de fantasierijk getitelde rubriek 'Leuk of meuk?' test ze bijvoorbeeld spelletjes uit de speelgoedwinkel waarvoor ze zelf al snel een jaar of twintig te oud is. Ze doet dat op een wijze die alle televisiewetten tart; de montage is traag en zo'n test duurt rustig tien minuten. Goed beschouwd 9 minuten en 45 seconden langer dan strikt noodzakelijk. Gevraagd naar wat er zo leuk is aan Onnedi, zegt jongste dochter: ,,Gewoon, ze heeft leuk haar en een leuk hondje."