Dé sportevenementen van 2017 die je niet mag missen

Hoewel het nieuwe jaar pas net begonnen is, trapt het AD alvast af met de meest noemenswaardige sportevenementen die in 2017 in de Utrechtse regio op de agenda staan. Van WEURO 2017 tot de Ronde van Midden-Nederland en van de start van de tweede en derde divisie tot de Singelloop.

19 maart: Utrecht Science Park Marathon

Duizenden deelnemers aan de hele en halve marathon van Utrecht rennen op zondag 19 maart weer onder de Dom door. Een machtig gezicht voor zowel lopers als toeschouwers. Deelnemers die kiezen voor één van de kortere afstanden lopen hun kilometer(s) door het natuurgebied rond het Fort bij Rijnauwen. De Utrecht Science Park Marathon is en blijft een bijzonder evenement dat je niet mag missen. Bij de mannen kwam Jay Sauer vorig jaar als winnaar over de streep.

Logo Volledig scherm De Utrecht Science Park Marathon © Ruud Voest

9 april: Varsity

Op het drie kilometer lange traject op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten verdedigt Nereus de titel tijdens de 134ste Varsity. De oudste (studenten) sportwedstrijd van Nederland werd vorig jaar een prooi van de 'Oude Vier', die de Amsterdammers aan hun de 41ste zege hielpen. De Varsity wordt sinds 1878 georganiseerd en is sinds twee jaar 'immaterieel erfgoed'.

Logo Volledig scherm De 133ste Varsity © William Hoogteyling

21 mei: Classico Giro

In de zevende editie van de Classico Giro is de vrije toertocht, met start en finish op het Utrecht Science Park in Utrecht-Oost, met tien kilometer verlengd naar 130 kilometer. De renners worden getrakteerd op extra klimmetjes als de Defensieweg en de Grebbeberg. Voor de paar duizend deelnemers aan de Pelotonstocht overweegt de organisatie een stop/ravitailleringpost in te lassen.

Logo Volledig scherm De start van de Giro Classico aan de Leuvenlaan op de Uithof. © Ruud Voest

16 juli-6 augustus: WEURO 2017

Stadion Galgenwaard is op 16 juli het decor van de openingswedstrijd van het EK voetbal voor vrouwen. In Utrecht, waar een 18-jarige Lionel Messi in 2005 door toen nog kroonprins Willem Alexander tot beste speler van het WK voor spelers onder 20 jaar werd uitgeroepen, beginnen de Oranje Leeuwinnen tegen Noorwegen. Utrecht is één van de zeven speelsteden van het grootste EK voor vrouwen tot nu toe. Op 19, 22 en 25 juli worden op de thuisbasis van FC Utrecht de drie andere groepswedstrijden gespeeld. De laatste uit het kwartet is het duel tussen Rusland en titelverdediger Duitsland. De finale van WEURO2017 is op 6 augustus in Enschede.

Logo Volledig scherm De Nederlandse voetbalsters © anp

11-13 augustus: Zilveren Dom-toernooi

Op 11 en 13 augustus verdedigen de voetballers van VVJ bij VSC aan de Koningsweg de Zilveren Dom, tenzij de KNVB besluit de competities later te laten beginnen. Dan schuift één van Utrechts oudste sportevenementen een weekend op. Ook het Ad van Rooijen- toernooi (16, 17 en 19 augustus bij DHSC) en de Vechtstreek Cup bij FC Breukelen (18 en 20 augustus) zijn voor voetballiefhebbers een mooie gelegenheid om na de zomervakanties de velden weer op te zoeken.

Logo Volledig scherm Het toernooi om de Zilveren Dom © Ruud Voest

26 en 27 augustus: Ronde van Midden-Nederland

Voorzitter Rob de Moor hoopte na de vorige editie stilletjes op een derde etappe, maar voorlopig prijken er twee dagen op de kalender van de Ronde van Midden-Nederland. Tussen start- en finishplaats Utrecht koerst de internationale wielerklassieker weer over de Utrechtse Heuvelrug en de dijken rondom Wijk bij Duurstede. Utrechts Mooiste kent al jaren een sterk deelnemersveld. Daar wordt dit jaar ook weer op gerekend.

Logo Volledig scherm Renners passeren voorzitter Rob de Moor © William Hoogteyling

26 en 27 augustus: Start tweede en derde divisie

Voor de tweede- en derde divisieclubs - in onze regio zijn dat GVVV, Hercules en Magreb'90 - begint de competitie in het weekeinde van 26 en 27 augustus. Een week later start de hoofdklasse. Als binnenkort met de wens van clubs om de competitie later te beginnen wordt ingestemd, beginnen de eerste en tweede elftallen in de overige klassen op 23 en 24 september.

Logo Volledig scherm Magreb '90-Hercules in de Derde Divisie © Ruud Voest

27 augustus: Super Cup handbal

Het Nederlands handbalverbond keek afgelopen jaar terug op een vlekkeloze organisatie van de Super Cup, mede dankzij de inzet van talloze vrijwilligers van handbalvereniging Houten. De verwachting is dat de wedstrijden tussen de bekerwinnaars en de landkampioenen bij de heren en de vrouwen opnieuw in sportcentrum The Dome worden gespeeld. Tophandbal in Midden-Nederland is dan te zien op 27 augustus.

Logo Volledig scherm Handbal in Houten © Ruud Voest

Gerard van Velde, Jan Smeekens, Ronald en Michel Mulder, Mark Tuitert, Margot Boer en Lotte van Beek. Niet de minste namen die de Utrecht City Bokaal op hun naam hebben geschreven. Vorige maand waren Hein Otterspeer en Esmé Stollinga het sterkst op de 500 en 1.000 meter. Wie op 16 en 17 december aan de start verschijnen op de Vechtsebanen is nog de vraag, maar sprinters die over het ijs vliegen, zijn een lust voor het oog.

Logo Volledig scherm De Utrecht City Bokaal © Marnix Schmidt

Agenda andere belangrijke data