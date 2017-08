De UIT als een bijzonder natuurritueel

Of er liefhebbers zijn die in de derde week van augustus speciaal naar Utrecht komen om het wonder van de intellectuele lente van dichtbij te aanschouwen, durf ik niet te zeggen. Ik weet alleen dat iedereen die er ooit zélf deel van uitmaakte, het verschijnsel, tijdens de UIT-dagen met jaarlijks toenemende weemoed naar een echo van zichzelf staat te kijken. Al die kinderen -excuus: jongvolwassenen-, nog bruin van de laatste vakantie met hun ouders, die onwennig in roedels door te stad trekken; het blijft een ontroerend en tegelijk indrukwekkend schouwspel.



Steeds als ik zo'n groepje UIT-lopers voorbij zie komen, hoor ik de sonore stem van Sir David Attenborough in mijn achterhoofd, die in volzinnen, gebeeldhouwd uit the Queen's English, beschrijft hoe de nestvlieders met duizenden tegelijk onwennig de vleugels uitslaan om zich vanaf de beschutting van de rotsen in de onbekende diepten van het volwassen leven storten.