De 'virtual reality playground' zorgt voor trillende benen

In het pand aan de Overste Den Oudenlaan kunnen bezoekers het nieuwste op het gebied van virtual reality ervaren.

De geluiden van het voorbijrazende verkeer, het prachtige uitzicht over de stad, alles is zo realistisch dat ik mij even in een andere wereld waan. Maar: ik sta op het dak van een wolkenkrabber en als ik nog één stap zet, val ik honderd meter naar beneden. Met trillende benen kies ik eieren voor mijn geld. Als mijn virtual reality-bril, waarop de beelden te zien zijn, wordt afgezet haal ik opgelucht adem.

Rationeel

Quote Impulsen die je krijgt met deze virtual reality-bril zijn bijna niet tegen te houden. Wouter van den Bijgaart, eigenaar De eigenaar van de nieuwe playground, Wouter van den Bijgaart, lacht minzaam. De impulsieve stap naar achteren is precies wat hij bij eerdere deelnemers van deze zogenaamde ‘Face your Fears-game’ terugzag. ,,Hoe rationeel je ook bent ingesteld, de impulsen die je krijgt met deze virtual reality-bril zijn bijna niet tegen te houden.’’

In het nieuwe pand heeft van den Bijgaart gezorgd voor playgrounds met decor voor nog meer impulsen. De mogelijkheden zijn oneindig. Met enkele simpele bewegingen schiet ik vuurballen uit mijn handpalm, ontwijk ik naderende kogels of geniet ik van een prachtig uitzicht tijdens een boottocht. De ervaring is zo intens dat het raadzaam is de bril niet te lang achter elkaar op te houden. Dat kan leiden tot duizelingen.

Een ander gevaar is dat mensen die de bril ophebben, zich niet altijd meer bewust zijn van muren of deuren in de kamer die daar daadwerkelijk staan. ,,We hebben die objecten in de games verwerkt, waardoor je de muur of deur op tijd ziet,’’ aldus van den Boogaart.