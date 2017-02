Debat over voortzetting noodopvang Kamp van Zeist

Het contract liep vanaf 14 oktober 2015. Destijds is afgesproken dat tot uiterlijk 1 maart 2019 een noodopvang op het Kamp open zou blijven, maar ook dat elk anderhalf jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Op basis daarvan maken gemeenteraden een besluit over voortzetting.



De noodopvang is sinds 15 augustus 2016 voorlopig gesloten. Er komen tot nader order geen nieuwe vluchtelingen op Kamp van Zeist. Het aantal mensen, dat naar Nederland komt en asiel aanvraagt, is de laatste tijd sterk afgenomen.



Het COA heeft wel belang bij het verlengen van het contract. Het kan maar zo dat zich ineens weer meer mensen melden voor asiel in Nederland. In dat geval kan het COA snel schakelen en de noodopvang op Kamp van Zeist weer activeren. Het evaluatierapport wordt op korte termijn aangeboden aan de gemeenteraad.



In de bestuursovereenkomst is de afspraak opgenomen dat de gemeentes evalueren en op basis van de evaluatie, incidenten, beheersbaarheid en de urgentie op dat moment een besluit nemen over eventuele verlenging van de bestuursovereenkomst.



Soest

De evaluatie wordt in Soest besproken in de zogeheten opiniërende raadsvergadering van 23 maart. Vervolgens komt er een avond waarin raadsleden met de samenleving van gedachten kunnen wisselen. Op basis van de uitkomsten van beide bijeenkomsten maakt het college van B en W een raadsbesluit over het verlengen van de bestuursovereenkomst. Dit raadsbesluit komt op de agenda van de raadsvergadering van 20 april.



Kamp van Zeist is in november 2015 in gebruik genomen. Op het hoogtepunt woonden er 517 asielzoekers. Op hetzelfde terrein bevindt zich een asielzoekerscentrum, dat nog steeds open is.