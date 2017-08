Debuut jonge schrijver: 'Het is een erg Utrechts boek'

Tien jaar geleden verhuisde Maarten van der Graaff als ‘eilandjongen’ van Goeree-Overflakkee naar Utrecht. Eind deze week ligt zijn debuutroman in de boekhandel: Wormen en engelen, een roman over een zoektocht naar de betekenis van het geloof. Wie is deze jonge Utrechter en wat drijft hem?

Gelovige betweter

,,Ik kom uit een gereformeerd gezin en groeide op in Stad aan ’t Haringvliet, een dorpje op het eiland Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland). Rond mijn zestiende was ik best gelovig. Ik las religieuze boeken, zoals van de mysticus Meester Eckhart, en verdiepte me in het hindoeïsme. Ik was vreselijk betweterig, vond al snel dat een bepaalde interpretatie van de bijbel nergens op sloeg. Ik moest oppassen dat ik niet ging drammen. Ze noemden me de professor. Tegelijkertijd stond ik in een spencer naast mijn alto-vrienden naar een raggende metalband te luisteren. Het was de periode om te provoceren. Ik speelde graag typetjes en droeg stropdassen, broeken die met kant afgezet waren, bretels en felgekleurde overhemden: dingen die doorgaans niet goed bij elkaar pasten.”

Echte stad

,,Na het atheneum wilde ik iets nobels doen: dominee of geestelijk verzorger worden. Ik hield van kunst, literatuur en filosofie, drie werelden die ik met een studie religiewetenschappen in de Domstad kon combineren. In tegenstelling tot Flakkee was Utrecht een échte stad: mensen leken rijper, wereldser. Sommige studenten waren een jaar naar het buitenland geweest: ik vond dat fascinerend en dapper. Aanvankelijk voelde ik me heel dorps en nogal eenzaam, maar binnen een jaar had ik niet alleen een Flakkees diaspora om me heen, maar leerde ik een heleboel interessante mensen kennen.”

,,Tijdens mijn studie ging ik steeds meer schrijven. Een hoogleraar waarschuwde me: als je wilt schrijven, moet je niet in de academische wereld zijn. Zijn advies heb ik opgevolgd. Inmiddels kan ik al zo’n anderhalf jaar van mijn gedichten leven. Ik krijg subsidie van het Letterenfonds en treed op. Ik geef workshops en lezingen, werk als programmeur bij een literaire organisatie en als gastdocent op de kunstacademie ArtEZ in Arnhem. Ik ben altijd met literatuur bezig, heb geen duidelijke afbakening tussen werk en privé.”

Sleur doorbreken

,,Schrijven is best een gek beroep. Soms gebruik je je stem een hele dag niet, dus ik snap wel dat mensen in zichzelf gaan praten. Eigenlijk hang ik de hele dag in huis rond en om die sleur te doorbreken, slenter ik soms door de Kanaalstraat. Lombok is net een gezellig, druk dorp met veel mensen. Voor mijn roman heb ik hetzelfde gedaan als mijn hoofdpersoon: andere mensen interviewen over hun geloof. Ik wilde weten wat mensen over religie dachten. Mensen denken vaak dat gelovigen makke schaapjes zijn die de voorganger nablaten, maar dat is niet zo: ze beleven hun geloof op heel veel verschillende manieren.”

,,Ik denk dat Wormen en engelen een erg Utrechts boek is. Utrecht is een belangrijke plek voor het christendom in Nederland, een stad van kerken en kerstening. Het is een echte stad, maar ook wat loom en stil, zelfs in het centrum, waardoor ik me als vanzelf allerlei dingen begin af te vragen. Je gevoelens of gedachten worden minder gemakkelijk overstemd dan in een wereldstad.”

Rommeltje aan denkbeelden

,,Ik denk niet rechtlijnig; het leven is tenslotte voortdurend aan verandering onderhevig. Ik ben een rommeltje aan denkbeelden. Ik vind het aantrekkelijk dat moslims terughoudend zijn met iets gelijk te stellen aan god, en heb affiniteit met de paradoxen van het taoïsme. Ik zie mezelf niet meer als christen. Net zoals mensen vaak voelen dat iets hén bekeerd heeft, gebeurt ‘ontkeren’ ook zonder dat je daarvoor bewust kiest. Ineens sta je er ‘buiten’. In een groep atheïsten neem ik het automatisch op voor het geloof en tussen gelovigen kruip ik in de rol van atheïst. Ik ga – nog steeds – snel in de contramine.”