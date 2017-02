Deel Utrecht getroffen door stroomstoring

Centrale meldkamer niet naar Kamp van Zeist

27 februari De nieuwe meldkamer voor politie, brandweer en ambulance komt niet in Kamp van Zeist in Soesterberg, maar in Hilversum. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten op voorspraak van de regionale stuurgroep die zich bezighield met de vorming van de nieuwe meldkamer.