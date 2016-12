Deelname Jan Terlouw legt Utrechts koor geen windeieren

De kerstconcerten van het Utrechtse kamerkoor NEXT met Jan Terlouw zijn stijf uitverkocht. De schrijver en oud-politicus is plotseling populair na zijn emotionele toespraak bij De Wereld Draait Door.

Terlouws kleindochter Heleen zingt in het koor en vroeg hem afgelopen zomer een kerstverhaal te schrijven en deze voor te dragen tijdens hun kerstconcerten. Normaal gesproken gaat hij niet op dergelijke verzoeken in. Maar voor zijn kleindochter maakte hij een uitzondering, vertelt Terlouw (85) voorafgaand aan een repetitie.

Hoewel hij er niet meer woont, voelt Terlouw zich nauw verbonden met Utrecht. Zijn kinderen werkten er, hij was er gemeenteraadslid en zijn kinderen werden in de stad geboren. In zijn woning aan de Tolsteegsingel hing het beroemd geworden touwtje uit de brievenbus, dat hij bij DWDD als metafoor gebruikte voor het verdwenen vertrouwen in de elkaar. Zijn zorgen over de politiek en de klimaatverandering beroerden veel televisiekijkers.

Quote Tijdens het schrijven van het boek over seriemoordenaar Hans van Z. herinnerde mijn dochter zich het touwtje. Jan Terlouw ,,Tijdens het schrijven van het boek over seriemoordenaar Hans van Z. herinnerde mijn dochter zich het touwtje'', zegt Terlouw. ,,Ik heb het verwerkt in mijn tekst bij DWDD. Ik vind de reacties nog steeds ongelofelijk. Talloze columns en commentaren zijn erover geschreven. Kennelijk was de tijd er rijp voor, raakte ik net de goede snaar. Nog elke dag krijg ik veel uitnodigingen en veel mails. Vandaag vroeg de Belgische radio of ik een kerstverhaal wil schrijven. Ik ben nu trending topic, maar dat gaat wel weer over.''

Ontdaan

De boodschap van Terlouw was vooral gericht aan jonge mensen. Zijn kleindochter Heleen van Dinther zegt dat zij en haar koorgenoten - meest dertigers - er erg dankbaar voor zijn. ,,Bij de eerste repetitie waren we allemaal even ontdaan.''

Quote Het gaat over nieuwe mogelijkheden. Dat probeer ik erin te leggen. Jan Terlouw De voormalig D66-minister schreef een kerstverhaal over hoop en licht. ,,In veel culturen is het midwinterfeest een nieuw begin. De terugkeer van het licht, de geboorte van een kind. Het gaat over nieuwe mogelijkheden. Dat probeer ik erin te leggen.''

Het 35-koppige koor, dat anderhalf jaar geleden is ontstaan vanuit het universiteitskamerkoor, zingt er a capella verschillende liederen bij. Een regisseur zorgt voor een passende wisselwerking tussen koor en Terlouw en een mooie uitvoering op het toneel.

De publiciteit rondom Terlouw legt het koor geen windeieren. Afgelopen zondag trad NEXT op in Podium Witteman en alle ruim 700 kaarten voor de concerten in Utrecht en Ede vandaag, vrijdag en zaterdag zijn verkocht.