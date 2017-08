Deltavlieger euforisch na 'perfecte' vlucht vanaf Utrechtse flat

Vanochtend om 07.00 uur precies kwam de Nederlands kampioen met zijn deltavlieger los van het dak van het studentencomplex. In een soepele vlucht stond hij een kleine minuut later op het grasveld beneden. ,,Fantastisch! Kom maar op met de volgende stunt’’, lachte hij meteen.

De vlucht om het deltavliegen als sport te promoten , en een record te vestigen door als eerste ter wereld een vlucht te maken vanaf een gebouw, ging 'perfect'. ,,De start was goed, de vlucht was goed, de landing perfect. Het ging beter dan ik had verwacht.’’

Roze rook

Enkele studenten die vroeg genoeg wakker waren, konden voor hun raam zien hoe de Utrechter in een mist van roze rook van het dak zeilde. Dankzij die rook kon hij precies zien wat de wind deed. Na een korte duik pakte de wind hem op. In een S-bocht vloog hij over de Cambridgelaan, om vervolgens een zachte landing te maken in het grasveld naast het Johannagebouw. Zijn vader Ben was de eerste die hem kwam feliciteren met de geslaagde stunt.