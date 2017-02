Den Dolder bang voor nieuwe reeks autobranden

Alert

Deze aanmaakblokjes zouden ook gebruikt zijn om de auto aan de Dr. Ramaerlaan in de fik te steken.



Volgens Rompes zouden de caissières bij de nabijgelegen Albert Heijn door de politie gevraagd zijn alert te zijn op klanten, die aanmaakblokjes kopen. De Albert Heijn ontkent dit stellig.



Rompes is, net als meerdere bewoners van Den Dolder, alerter geworden sinds de wagen van haar broer is aangestoken. Voorzitter Erik van Leeuwen van Belangenvereniging Den Dolder merkt dat de onrust in het dorp de afgelopen week is gegroeid. ,,Het lijkt op een tweede autobrandengolf. De mensen maken zich er zorgen over.'' Van Leeuwen is van plan de branden op de agenda te zetten van het overleg dat de vereniging elk kwartaal heeft met de verantwoordelijk wethouder. De politie is terughoudend met informatie over de autobranden in verband met het onderzoek dat ze is gestart, aldus woordvoerster Jacqueline van Houten. ,,Mensen die iets gezien hebben, roepen we op zich te melden.''