Denise en Benno gaan dagelijks op zoek naar daklozen

Het doel van het team is de populatie in beeld te brengen in de hoop de dak- en thuislozen te verleiden gebruik te maken van noodzakelijke zorg. Dat vergt een lange adem, leert de harde realiteit.

In dit team zitten professionals van verschillende organisaties: de Tussenvoorziening, Jellinek (verslavingszorg), het Leger des Heils, het Catharijnehuis, Stichting MEE, Stadsgeldbeheer, verpleegkundigen en de gemeentelijke afdeling van Werk & Inkomen.

De bedoeling is dat al deze organisaties vanaf dit jaar nog nauwer en hechter gaan samenwerken. Het AD Utrechts Nieuwsblad ging twee uurtjes mee met Denise Silva Alves, veldwerker van Jellinek, en Benno van der Maten van Stichting MEE (ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking).

Kwetsbare doelgroep

Van de daklozen in de opvang in Utrecht heeft ongeveer 40 procent een (licht) verstandelijke beperking, zegt Van der Maten. ,,Dat is een kwetsbare doelgroep. Ze vallen snel uit.''

Denise Silva Alves doet het veldwerk al 12 jaar. Ze heeft zich nog nooit bedreigd gevoeld. Tijdens de 'speurtocht' naar daklozen in de vroege donderdagochtend door Hoog Catharijne loert ze toch steeds om zich heen. ,,Ik moet me bewust zijn van mijn omgeving.''

Geen enkel hoekje of plekje waar iemand kan zitten of slapen, ontgaat Denise.

Op het Godebaldkwartier is het raak. Op een bankje tegenover de viswinkel zitten vier daklozen. Drie drinken er een biertje en praten wat met elkaar. Zij zijn bekenden van Denise. Een van hen is de 50-jarige Larbi. Voormalig eigenaar van een keukenbouwbedrijf. Hij is om verschillende redenen dakloos geworden en aan de alcohol verslaafd geraakt. Denise kent Larbi al jaren. Door het vele contact kent hij haar goed en vertrouwt hij haar.

Eigen kamer

Toen Larbi door een vechtpartij gewond was geraakt, heeft zij hem naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hij een eigen kamer krijgt bij een begeleidwonenproject. Maar dat gaat nog wel een paar maanden duren, verwacht Denise.

Larbi weigert, net als meerdere daklozen, ondanks de vrieskou te slapen in de nachtopvang. ,,Ik kan niet tegen regeltjes, maar daar kom ik nog wel overheen. Je ligt daar met een paar man op een kamer; soms lig je naast iemand die stinkt en constant in en uit het bed stapt. Ik heb het geprobeerd, maar slaap daar slecht.''

Hij heeft een geheime slaapplek op Hoog Catharijne. Daar is hij trots op. Hij leidt ons erheen. Het is een netjes afgesloten en afgelegen hok. Her en der staan lege bierblikjes.

De drie anderen die donderdagochtend op het bankje in het Godebaldkwartier zitten, zijn een Belg met zijn voor Denise en Benno onbekende, nieuwe vriendin, en Michal Jan. Aan de Belg, die net uit detentie is, geeft Denise na een praatje haar visitekaartje. Zij denkt dat ze hem en haar vriendin, die uit Zeist komt, wel vaker zal zien.

