Denk aan het vergeten kind

Het is de bedoeling dat iedereen die door de Nachtegaalstraat rijdt, of door andere beposterde straten in Nederland, even denkt aan de ruim 50.000 kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Omdat er geen geld thuis is, en de koelkast altijd leeg is. Omdat mama nooit vrolijk is. Omdat papa altijd schreeuwt, drinkt. Of omdat mama moest vluchten voor die boze ex. Deze kinderen beginnen vanaf dag één met een achterstand van 5-0 aan hun leven.



Mijn moeder, juf op verschillende basisscholen, kreeg weleens van die vergeten kinderen in haar klas. ,,Als al mijn leerlingen op een rijtje zouden staan, pik je die kinderen er zó uit", zegt ze er altijd over. Ze zijn te herkennen aan een verwilderde blik. Vaak een grote mond. Hebben moeite om vriendjes te maken. Omdat ze te veel hebben gezien, gehoord. Een jongetje was altijd op zoek naar eten. Mijn moeder was gedwongen alle Liga's en mandarijntjes van de andere leerlingen te verstoppen.