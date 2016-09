Der Kaiser Wilhelm

Cadeautje

,,Het is een cadeautje", piepte ik tegen de verkoopster. Dat klonk als een doorzichtige smoes, maar dat was het niet. Ik kocht het beeld voor mijn oude vader, die al jaren vrijwilliger is op Huis Doorn, het landgoed op de Utrechtse Heuvelrug waar der Kaiser de laatste jaren van zijn leven in ballingschap doorbracht. Wilhelm mag dan al sinds 1941 morsdood zijn, goed beschouwd is hij nog altijd de werkgever van mijn vader. En die kan je toch onmogelijk in een bric-à-bracwinkeltje laten staan.



Enfin, Huis Doorn, sinds jaar en dag een museum, wordt weer eens met sluiting bedreigd. De Raad voor Cultuur adviseerde de overheid eerder dit jaar een subsidiekorting. En als op Prinsjesdag blijkt dat die aanbeveling wordt overgenomen, zou het weleens schluß kunnen zijn voor het museum. Nou kan een columnist vrijblijvend schande spreken van alle kortingen en bezuinigen die de overheid noodzakelijk acht.



Maar in 1920, toen der Wilhelm het huis betrok, is het slaperige Doorn wereldgeschiedenis geworden. Daar werd het machtige Duitse keizerrijk en misschien zelfs het oude, imperiale Europa ten grave gedragen. Het zou eeuwig zonde zijn als daar alleen een gipsen buste van overbleef.