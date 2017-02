Derby Saestum - Zeist ligt zondag onder een vergrootglas

Vijf maanden geleden sloeg na afloop van Zeist - Saestum (1-2) de vlam in de pan. Zondag is de return.

Een massale vechtpartij ontsierde de vorige editie van de Zeister derby op zondag 18 september. Veroorzaakt door mensen van buiten de clubs, zo verklaarden insiders. Zondag spelen Saestum en Zeist opnieuw tegen elkaar. Deze krant polst de stemming in beide kampen. ,,Ik voel gezonde spanning."

Hendy Moone, voorzitter Saestum

,,De incidenten na het vorige duel hebben veel teweeggebracht. Toch is de verhouding tussen beide clubs nog steeds prima. In overleg met het bestuur van Zeist en de gemeente hebben we maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo hebben beide clubs hun leden opgeroepen om verstandig om te gaan met sociale media en geen olie op het vuur te gooien. Twee weken geleden ontvingen we de vrouwen van Ajax. De avond voor de wedstrijd ontvingen we signalen dat er mogelijk onrust zou komen. De wedstrijd is probleemloos verlopen en ook nu zijn we goed voorbereid. We rekenen op een geweldige middag, waarbij iedereen op een veilige manier naar voetbal kan kijken."

Ron Veenendaal, bestuurslid Zeist

Quote We waren verrast door het geweld, dat vooral werd veroorzaakt door mensen van buiten de clubs. Ron Veenendaal, bestuurslid Zeist ,,De schermutselingen van vorige keer hebben we grondig geëvalueerd. We waren verrast door het geweld, dat vooral werd veroorzaakt door mensen van buiten de clubs. We beschouwen het als een incident, maar letten extra scherp op wat er gebeurt op en rond het veld. Het draait uiteindelijk allemaal om respect voor elkaar. Daar wordt zondag op allerlei manieren aandacht aan besteed. Ik voel gezonde spanning, want beide clubs zijn niet gebaat bij nieuwe incidenten. Met z'n allen willen we er vooral een voetbalfeest van maken."

Jeffrey van Maanen, aanvoerder Saestum

,,Ik heb heel veel zin in deze wedstrijd. We voetballen goed de laatste tijd, al verloren we zondag met 1-0 van Vriendenschaar. We worden geen kampioen en zullen ook niet degraderen. De derde periode is ons doel. Ik verwacht een felle, maar sportieve wedstrijd. Ons elftal bestaat uit verstandige jongens, wij willen geen ellende. We gaan voor de winst, maar laat één ding duidelijk zijn: incidenten zoals vorige keer hoop ik nooit meer mee te maken."

Fikri el Makrini, verdediger Zeist

Quote Het is alweer even geleden dat we hebben gewonnen. Laat dat zondag maar gebeuren. Fikri el Makrini, verdediger Zeist ,,Beide clubs kunnen geen nieuwe ongeregeldheden gebruiken, dus ik hoop dat iedereen het hoofd koel houdt. Voor de club is het belangrijk dat de middag probleemloos verloopt, maar als elftal hebben we drie punten hard nodig. We kijken daarom uit naar dit duel. Het is alweer even geleden dat we hebben gewonnen. Laat dat zondag maar gebeuren. Elke wedstrijd is vanaf nu een finale, maar we zijn dit seizoen pas één keer weggespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat we ons rechtstreeks zullen handhaven."

FC Breukelen

FC Breukelen treft morgen op eigen veld RVVH (14.30 uur). Bij de ploeg uit Ridderkerk boekte Breukelen de enige overwinning van dit seizoen. Trainer Frans Schuitemaker mist Marc van Rees (geschorst), het meespelen van Rogier Gerritsen is door een blessure nog twijfelachtig.

DOVO

De kans is klein, maar hoofdklasser DOVO kan morgen - thuis - bij winst op Flevo Boys de tweede periode pakken. CSV Apeldoorn, Staphorst en SDV Barneveld, die drie duels tegoed hebben, moeten dan punten verspelen.

De Meern

Op volle oorlogssterkte treedt hoofdklasser De Meern zondag aan bij nummer twee Woezik. Trainer Rob Zomer beschikt weer over Irak Asad (was geschorst) en Bob Verweij (was geblesseerd). Bij winst kan De Meern mogelijk weer aansluiten bij nummer acht JOS.

De Merino's

Na het verlies van Zuidvogels kan De Merino's zich morgen op eigen veld tegen Geinoord (14.30 uur) geen puntenverlies meer permitteren. De achterstand op koploper AFC uit Amsterdam is ondertussen al zes punten.

Saestum

Bij zondagderdeklasser Saestum uit Zeist is het alles of niets. De ploeg van Maykel Tak won acht wedstrijden, verloor er zeven en speelde nog niet gelijk. Tak kan in de derby tegen Zeist niet beschikken over Youri Pot, Luuk Bruijnis, Nick Garia en Mitchell Edelbroek. Het kwartet is geblesseerd.

Zeist

Zeist mist aanvaller Evert Brouwers. De aanvoerder werd dinsdag aan een liesbreuk geopereerd. Verder kent de selectie van Piet Buis geen schorsingen of blessures. De laatste zege boekte Zeist op 29 oktober, 3-2 bij Wasmeer.

