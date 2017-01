Derde skelet uit Swifterbantcultuur in Nieuwegeinse klei

,,Hij is op z’n rug begraven. Dat kan je zien aan de armen en linker- en rechterdijbeen. Die liggen ook nog anatomisch correct, ofwel het ligt er nog zoals het er is neerlegd. Maar de onderste benen, zeg maar het scheenbeen, lagen er een stuk naast. Er is dus iets met dat graf gebeurd, maar of dat door een natuurlijke of menselijke oorzaak komt, weten we nog niet.”

Aandenken

In Nederland zijn tot nu toe vijf vindplaatsen van skeletten uit de Swifterbantcultuur: drie in de Noordoostpolder zoals die bij Swifterbant waar de cultuur naar vernoemd is, eentje bij Zoelen (gemeente Buren in Gelderland) en dus die in Nieuwegein. Al die graven zijn op de een of andere manier verstoord. Baetsen: ,,Het idee is dat deze mensen misschien botten uit het graf haalden als ze verder trokken. Om die als een aandenken aan dierbaren bij zich te hebben.”