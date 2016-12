Derde verdachte opgepakt voor reeks overvallen

De dinsdag aangehouden Utrechter wordt verdacht van betrokkenheid bij twee overvallen. Personeel van een snackbar aan de Karolingerweg in Wijk bij Duurstede werd op 21 september het slachtoffer , de Aldi supermarkt aan de Euterpedreef in Utrecht werd op 23 september gepleegd . Hij zit vast en wordt morgen, donderdag 29 december, voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De twee jongens van 16 worden verdacht van vijf gewelddadige overvallen. Behalve de twee overvallen overvallen op de snackbar in Wijk bij Duurstede en de Aldi in Utrecht worden zij ook verdacht van overvallen op een snackbar in de Koekoekstraat, een buschauffeur in de Donaudreef en een coffeeshop in Zeist.