Diakonessenhuis erkend opleider endoscopieverpleegkundigen

Een endoscopie is een onderzoek van de binnenkant van de mens. Tijdens een endoscopie kan een arts kijken of er iets aan de hand is, een stukje weefsel afnemen voor onderzoek of zelfs een poliep of tumor verwijderen. Dat gebeurt met de endoscoop, een medisch instrument. Een endoscopische behandeling brengt minder weefselschade en risico’s met zich mee dan een normale operatie, waardoor de patiënt een stuk sneller kan herstellen.