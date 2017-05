Dichten dak van Waterliniemuseum kost acht ton

Het is nog onduidelijk wie dat bedrag gaat betalen. Daarover loopt nog een arbitragezaak tussen de provincie en aannemer Heijmans die verantwoordelijk was voor de bouw van het museum. Op dinsdag 13 juni dient de zaak voor de Raad van Arbitrage. De provincie verwacht eind dit jaar op zijn vroegst uitspraak over wie welk deel van de klus moet betalen. Het herstel is door een onafhankelijke aannemer uitgevoerd.

De reparatiewerkzaamheden hebben ongeveer vier maanden geduurd en zijn deze week vandaag afgerond. Het museum ligt deels onder de grond en daarom moest een deel van de grond worden verwijderd om bij het dak te komen. Het gaat om het deel van het museum dat is ondergebracht in het voormalige Fort bij Vechten, belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Lekkages

Volgens de provincie valt in ieder geval een deel van de lekkages in het museum onder de garantie, Heijmans denkt daar anders over. Het museum lekt al sinds het in oktober 2015 open ging. De bouwer zou contractueel vast hebben laten leggen dat niet gegarandeerd kon worden dat de constructie waterdicht is.